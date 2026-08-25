Biedronka, Lidl i Rossmann wycofują ze sprzedaży mleko dla niemowląt NAN Optipro 1 (650g) firmy Nestlé z powodu wykrycia groźnej toksyny – cereulidyny – w dwóch partiach.

Pilnie sprawdź, czy posiadasz mleko z partii L-53430346BA lub L-53440346BA (data trwałości do czerwca 2027); tylko te partie są objęte wycofaniem, pozostałe produkty Nestlé są bezpieczne.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów u dziecka po spożyciu mleka z wadliwej partii, natychmiast skontaktuj się z lekarzem, mimo że jednorazowe spożycie może nie być groźne.

Wadliwy produkt możesz zwrócić w miejscu zakupu (Biedronka, Lidl, Rossmann) bez konieczności posiadania paragonu.

Pilny komunikat Biedronki i GIS. Co znaleziono w mleku dla niemowląt?

Sieć Biedronka 24 sierpnia 2026 roku wystosowała ważny komunikat do swoich klientów. Dotyczy on wycofania ze sprzedaży popularnego produktu dla niemowląt, za którego produkcję odpowiada firma Nestlé Polska. Sprawa jest poważna, bo w jednej z partii mleka Główny Inspektorat Sanitarny potwierdził obecność cereulidyny – groźnej toksyny, która może prowadzić do zatruć pokarmowych. Drugą partię, jak informuje GIS, usunięto z rynku profilaktycznie, „ze względów ostrożnościowych”.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy ocenił ryzyko dla zdrowia. Eksperci uspokajają, że jednorazowe spożycie mleka z zanieczyszczonej partii nie powinno być groźne. Jednak, jak czytamy w oficjalnym komunikacie, nie można wykluczyć, że spożywanie kwestionowanej partii przez dłuższy czas wywoła negatywne skutki zdrowotne. Dlatego GIS zaleca, by w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów u dziecka po spożyciu produktu, natychmiast skontaktować się z lekarzem.

NAN Optipro 1 wycofane. Sprawdź, czy masz w domu tę partię

Problem dotyczy konkretnych opakowań jednego z najpopularniejszych mlek modyfikowanych na rynku. Wycofaniem objęto produkt NAN Optipro 1 w opakowaniu 650 g, którego producentem jest Nestlé Polska S.A. Rodzice, którzy mają ten produkt w domu, powinni koniecznie sprawdzić jego numer partii i datę minimalnej trwałości.

Wadliwe produkty, które nie nadają się do spożycia, to te oznaczone w następujący sposób:

numer partii L-53430346BA, z datą minimalnej trwałości do czerwca 2027 r.

numer partii L-53440346BA, z datą minimalnej trwałości do czerwca 2027 r.

Producent podkreśla jednocześnie, że wycofanie dotyczy wyłącznie tych dwóch konkretnych partii, a wszystkie pozostałe produkty Nestlé dostępne w sklepach są w pełni bezpieczne.

Kupiłeś to mleko? Oto co musisz zrobić

Co w praktyce oznacza ten komunikat dla klientów? Każdy, kto kupił mleko z jednej z dwóch wskazanych partii, powinien bezwzględnie przestać je podawać dziecku. Produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został kupiony. Biedronka poinformowała, że produkt objęty wycofaniem można zwrócić w dowolnym punkcie zakupu tej sieci. Nie ma informacji o konieczności posiadania paragonu, więc sklep powinien przyjąć zwrot bez niego.

„Produkt objęty wycofaniem można zwrócić w punkcie zakupu” – przekazano w oficjalnym komunikacie dla klientów sieci Biedronka.

Najważniejsze jest jednak zdrowie dziecka. Jeśli maluch spożywał mleko z podejrzanej partii i pojawiły się u niego jakiekolwiek objawy chorobowe, takie jak wymioty czy biegunka, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Problem dotyczy też Lidla i Rossmanna

Okazuje się, że Biedronka nie jest jedyną siecią, w której można było kupić wadliwy produkt. Zanim pojawił się komunikat tej sieci, podobne alerty dla swoich klientów wydały wcześniej inne duże firmy. Wycofane mleko dla niemowląt było dostępne również w sklepach sieci Lidl oraz w popularnych drogeriach Rossmann. Tam również wadliwe partie zostały już usunięte z półek, a klienci mogą dokonywać zwrotów na podobnych zasadach. To potwierdza, że problem leży po stronie producenta, a nie konkretnego sprzedawcy.

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