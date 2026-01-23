Santander oficjalnie dołącza do Erste Group

9 stycznia 2026 roku Santander Bank Polska potwierdził, że jego nowym głównym akcjonariuszem została Erste Group. To jedna z największych i najstarszych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej, która działa na rynku od ponad 200 lat. Transakcja, której wartość opiewa na około 7 mld euro, jest jednym z największych tego typu wydarzeń na polskim rynku bankowym. Polska staje się ósmym rynkiem w portfolio austriackiej grupy, a przejęty bank będzie w nim największą instytucją pod względem liczby klientów.

Co to oznacza dla klientów banku Santander?

Najważniejsza informacja dla klientów jest taka, że w najbliższym czasie nie muszą podejmować żadnych działań. Bank zapewnia, że zmiana właściciela nie wpłynie na codzienne korzystanie z usług. Najważniejsze kwestie pozostają bez zmian:

numery rachunków bankowych i kody PIN pozostają takie same,

karty płatnicze będą działać bez zakłóceń aż do końca terminu ich ważności,

wszystkie umowy (np. kredytowe, lokaty) pozostają w mocy i nie wymagają aneksowania,

aplikacja mobilna i bankowość internetowa będą funkcjonować na dotychczasowych zasadach,

bank nadal podlega nadzorowi polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, a depozyty są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Kiedy zobaczymy zmiany w oddziałach Santandera?

Zmiana właścicielska zapoczątkuje proces rebrandingu, czyli zmiany marki. Planowana jest zmiana nazwy banku na Erste Bank Polska S.A., co zostało zatwierdzone przez walne zgromadzenie akcjonariuszy 22 stycznia 2026 roku. Proces zmiany szyldów i logo w oddziałach ma się rozpocząć w drugim kwartale 2026 roku. Bank będzie na bieżąco informować o wszystkich etapach transformacji. Co ważne, rebranding nie obejmie Santander Consumer Banku, który pozostaje w strukturach hiszpańskiej Grupy Santander.

Co się zmieni w dłuższej perspektywie?

Największą i najbardziej oczekiwaną zmianą jest potencjalne wprowadzenie w Polsce flagowej platformy bankowości cyfrowej Erste Group - "George". To nowoczesny system bankowości internetowej i mobilnej, z którego korzysta już ponad 11 milionów klientów grupy w innych krajach. Czym George różni się od innych aplikacji bankowych?

Pełna personalizacja: Użytkownicy mogą dostosowywać wygląd aplikacji, zmieniać kolory, a nawet układać pulpit według własnych potrzeb.

Użytkownicy mogą dostosowywać wygląd aplikacji, zmieniać kolory, a nawet układać pulpit według własnych potrzeb. Ekosystem wtyczek: Działa podobnie do sklepu z aplikacjami, gdzie można dodawać nowe funkcje i integracje, np. z innymi usługami finansowymi.

Działa podobnie do sklepu z aplikacjami, gdzie można dodawać nowe funkcje i integracje, np. z innymi usługami finansowymi. Zaawansowane zarządzanie finansami: Platforma automatycznie kategoryzuje wydatki i pozwala na zaawansowane wyszukiwanie transakcji, co ułatwia kontrolowanie domowego budżetu.

Wprowadzenie George'a oznaczałoby zastąpienie dotychczasowej aplikacji Santander mobile i bankowości internetowej nowym narzędziem.

