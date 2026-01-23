Polakom brakuje na jedzenie? Co trzeci pomija posiłek z konieczności

Alarmujące wyniki badania wskazują, że aż 35% Polaków doświadcza ograniczeń żywieniowych.

Problem dotyka osoby pracujące, rodziny z dziećmi i gospodarstwa domowe o niskich dochodach.

Pomijanie posiłków to poważny objaw braku bezpieczeństwa żywnościowego, prowadzący do negatywnych konsekwencji zdrowotnych i społecznych.

Polacy muszą oszczędzać na jedzeniu?

Z raportu na podstawie badań Access Alliance, przygotowanego przez agencję badawczo-analityczną Zymetria w listopadzie 2025 roku, wynika, że problem braku bezpieczeństwa żywnościowego dotyka aż 35% dorosłych Polaków i co czwarty Polak mierzy się z tym regularnie "często" lub "czasami". Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku od 18 do 70 lat. Okazuje się, że nie jest to problem wyłącznie osób bezrobotnych lub żyjących w skrajnym ubóstwie. "Ukryty głód" dotyka:

Osoby pracujące

Rodziny z dziećmi

Młode kobiety

Mieszkańców wsi

Gospodarstwa domowe o dochodach do 4 tys. zł netto

Jak czytamy, aż 46% Polaków przyznaje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy odczuwało obawy, czy wystarczy im pieniędzy na zakup żywności. Lęk o zapewnienie sobie i swojej rodzinie podstawowego wyżywienia staje się coraz bardziej powszechny, wpływając negatywnie na jakość życia i samopoczucie.

Pomijanie posiłków zagraża naszemu zdrowiu

Eksperci w raporcie alarmują, że pomijanie posiłków i ograniczanie ich objętości to jeden z najpoważniejszych objawów braku bezpieczeństwa żywnościowego. Ma to negatywne konsekwencje dla zdrowia fizycznego i psychicznego, prowadząc do:

Pogorszenia stanu zdrowia

Zwiększonego ryzyka chorób

Obniżonej zdolności do pracy i nauki

Problemów z funkcjonowaniem w społeczeństwie

Świadomość tego problemu jest wciąż niska, zaledwie 10% Polaków potrafi prawidłowo zdefiniować brak bezpieczeństwa żywnościowego.

- Pomijanie posiłków to nie chwilowe oszczędzanie, ale sygnał głębokiego kryzysu żywnościowego w gospodarstwie domowym. W Bankach Żywności widzimy to każdego dnia: osoby, które rezygnują z jedzenia, by starczyło na czynsz, leki albo potrzeby dzieci. To prowadzi do pogorszenia zdrowia, izolacji społecznej i narastającego poczucia wstydu. Najbardziej niepokojące jest to, że wciąż traktujemy ten problem jako marginalny, podczas gdy dotyka on milionów Polaków. Fakt, że tylko 10% społeczeństwa potrafi rozpoznać wszystkie objawy braku bezpieczeństwa żywnościowego, pokazuje, jak bardzo ten kryzys jest w Polsce niewidzialny – nawet wtedy, gdy dzieje się tuż obok nas - mówi cytowana w raporcie Anna Wolska, Dyrektor Banku Żywności SOS w Warszawie.

Program The Access Alliance, zainicjowany przez Glovo ma na celu zmniejszenie barier w dostępie do żywności, wsparcie osób dotkniętych niepewnością żywieniową oraz współpraca z organizacjami społecznymi i lokalnymi partnerami, którzy na co dzień walczą z tym problemem.

