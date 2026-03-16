Minister finansów Andrzej Domański oficjalnie oświadczył, że rząd nie prowadzi obecnie prac nad wprowadzeniem podatku katastralnego ani podatku od pustostanów.

Zamiast nowych podatków, rząd planuje kompleksowe reformy w mieszkalnictwie, w tym nowe sposoby finansowania i zarządzania gruntami.

Do końca 2026 roku ma zostać przyjętych kilkanaście ustaw zmieniających sektor mieszkalnictwa, z celem stworzenia stabilnego otoczenia prawnego.

Podatek katastralny, oparty na wartości rynkowej nieruchomości, budzi obawy ze względu na potencjalny drastyczny wzrost obciążeń, zwłaszcza dla starszych właścicieli.

Jasna deklaracja rządu: Nie ma prac nad podatkiem katastralnym i od pustostanów

Właściciele mieszkań i domów mogą odetchnąć z ulgą. Temat podatku katastralnego, który od lat budzi ogromne emocje i wraca jak bumerang w publicznej debacie, został właśnie oficjalnie zamknięty przez rząd. Minister finansów Andrzej Domański podczas konferencji prasowej wprost odpowiedział na pytanie o plany wprowadzenia nowych obciążeń dla posiadaczy nieruchomości.

Jego deklaracja była jednoznaczna. „Jeśli chodzi o podatek katastralny czy podatek od pustostanów, to rząd w tej chwili nie prowadzi takich prac” – stwierdził minister finansów Andrzej Domański. To ważna informacja, ponieważ obie daniny były postrzegane jako potencjalne zagrożenie dla portfeli Polaków, zwłaszcza w kontekście rosnących cen nieruchomości. Minister Domański zwrócił również uwagę, że niektóre kwestie związane z opłatami od nieruchomości leżą w gestii samorządów, które mają władzę nad podatkami i opłatami lokalnymi.

Co zamiast podatków? Nadchodzą wielkie reformy w mieszkalnictwie

Zamiast wprowadzać nowe podatki, rząd zamierza skupić się na kompleksowym uporządkowaniu rynku mieszkaniowego. Wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski zapowiedział, że rząd ma bardzo ambitny plan. Zakłada on gruntowne zmiany, które mają rozwiązać kluczowe problemy trapiące polskie mieszkalnictwo od lat.

Do końca grudnia 2026 roku rząd planuje przyjąć kilkanaście ustaw wprowadzających głębokie reformy w mieszkalnictwie. Zmiany mają dotyczyć fundamentalnych obszarów, takich jak nowe sposoby finansowania budownictwa, efektywniejsze zarządzanie gruntami przeznaczonymi pod budowę mieszkań oraz reorganizacja instytucji odpowiedzialnych za ten sektor. Jak podkreślił wiceminister Lewandowski, celem jest stworzenie stabilnego i przewidywalnego otoczenia prawnego. „Chcielibyśmy, żeby rok 2027 był wolny od dyskusji na temat ustaw mieszkaniowych. Szukamy bardzo szerokiego porozumienia ponadpolitycznego nad tymi rozwiązaniami mieszkaniowymi” – dodał.

Podatek katastralny – dlaczego ten temat wciąż budzi tyle emocji?

Choć rząd zaprzecza pracom nad nową daniną, warto przypomnieć, dlaczego sam pomysł budzi tak skrajne reakcje. Podatek katastralny to opłata, której wysokość zależy od wartości rynkowej nieruchomości, a nie od jej powierzchni, jak w przypadku obecnego podatku od nieruchomości. W praktyce oznaczałoby to, że właściciel małego mieszkania w centrum dużej metropolii mógłby płacić znacznie więcej niż posiadacz dużego domu na prowincji.

Dla wielu Polaków, którzy nabyli swoje nieruchomości lata temu, gdy ich wartość była wielokrotnie niższa, taka zmiana mogłaby oznaczać drastyczny wzrost rocznych obciążeń, często niemożliwy do udźwignięcia, zwłaszcza dla emerytów. Z drugiej strony, zwolennicy tego rozwiązania argumentują, że mogłoby ono ukrócić spekulacje na rynku nieruchomości i zachęcić do uwalniania pustostanów. Jasna deklaracja ministra finansów kończy te spekulacje, przynajmniej na czas tej kadencji rządu.

