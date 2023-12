Ważny komunikat. Tego dnia nie załatwisz spraw w ZUS. Urzędnicy zaczynają już święta

Jak jest czynny ZUS przed świętami?

W piątek 22 grudnia 2023 r. wszystkie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zamknięte. Tego dnia nie będzie również można skorzystać z pomocy konsultantów Centrum Obsługi Telefonicznej - poinformował w komunikacie ZUS. Dlaczego 22 grudnia urząd będzie zamknięty i nawet nie będzie działać infolinia? Jak wyjaśnia ZUS, 22 grudnia jest dniem wolnym dla pracowników ZUS za dzień świąteczny przypadający w sobotę 11 listopada 2023 r. "Zachęcamy Państwa do załatwiania swoich spraw w ZUS za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Przez 7 dni w tygodniu można do nas przez PUE wysłać wnioski i dokumenty" - informuje ZUS.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami, jeśli dzień ustawowo wolny od pracy wypada w sobotę, to pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikom innego dnia wolnego w określonym przepisami terminie. I tak właśnie dzieje się teraz w przypadku pracowników ZUS. Z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia 6 stycznia 2024 roku, kiedy to Święto Trzech Króli przypadnie właśnie w sobotę. I za ten dzień pracownikom będzie należał się inny wolny dzień. W wielu firmach będzie to 2 stycznia.

