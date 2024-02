Wcześniejsza emerytura dla każdego? Zaskakujący pomysł Lewicy już w Sejmie

Nowe zasady emerytalne w Polsce

We wtorek posłowie Lewicy wnieśli do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej. Jaka jest ich propozycja w tym zakresie? Zgodnie z zapisem istnieje możliwość przejścia na emeryturę stażową z chwilą, gdy kobieta ma 35 lat składkowych i nieskładkowych, a mężczyzna 40 lat.

Jak zaznacza poseł Lewicy Tadeusz Tomaszewski, w rządowym projekcie, który wpłyną w grudniu do Sejmu, emerytury stażowe zależą od okresów składkowych. A to w ocenie Tomaszewskiego jest wyrazem dyskryminacji kobiet, bo to one mają znaczną część okresów nieskładkowych.

"Wniesienie tego projektu jest konsekwencją naszego programu wyborczego" - podkreślił poseł Lewicy i podkreślił, że projekt emerytur stażowych jest uzgodniony z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych.

Projekt wniesiony przez Lewicę dotyczy możliwości przejścia na emeryturę stażową osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, pod warunkiem, że przysługująca temu ubezpieczonemu emerytura obliczona w formule zdefiniowanej składki będzie równa emeryturze minimalnej lub od niej wyższa.

Obecnie system emerytalny w Polsce pozwala przejść na emeryturę głównie w zależności od osiągniętego wieku: kobietom po 60. roku życia i mężczyznom po 65. roku życia. Długość okresu opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne wpływa na wysokość świadczenia emerytalnego. Minimalna emerytura przysługuje, co do zasady, osobom legitymującym się okresem składkowym i nieskładkowym wynoszącym co najmniej 20 lat – w przypadku kobiet oraz co najmniej 25 lat – w przypadku mężczyzn.

Źródło PAP, bankier.pl

