ZUS ujawnia szczegóły dotyczące wcześniejszej emerytury dla nauczycieli, gdzie średnia wypłata przekracza 4300 zł miesięcznie.

To specjalne świadczenie wymaga spełnienia rygorystycznych warunków, w tym konkretnego stażu pracy i wieku, jednak od 2026 r. krąg uprawnionych się poszerzy.

Nie każdy nauczyciel może liczyć na te pieniądze – sprawdź, czy Ty spełniasz kryteria i jak możesz obliczyć swoją potencjalną wysokość świadczenia.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne jest odpowiednikiem emerytury pomostowej i pozwala uprawnionym pracownikom oświaty zakończyć aktywność zawodową przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Najnowsze dane ZUS pokazują, że w lipcu 2026 r. korzystało z niego 8,6 tys. osób, a przeciętna wypłata wyniosła 4395,23 zł.

Miesiąc wcześniej świadczenie otrzymywało 8,8 tys. osób, a jego średnia wysokość wynosiła 4384,33 zł. Liczba beneficjentów systematycznie spada, ponieważ nauczycielskie świadczenie kompensacyjne jest rozwiązaniem wygasającym.

Coraz mniej nauczycieli korzysta ze świadczenia. Kwoty jednak rosną

Zmianę dobrze pokazują dane z ostatnich lat. W lipcu 2025 r. kompensówki pobierało 10,3 tys. osób, a przeciętna wypłata wynosiła 4185,01 zł. W lipcu 2024 r. było to 11,6 tys. osób i 3971,14 zł, natomiast w analogicznym miesiącu 2023 r. – 12,4 tys. osób i 3497,06 zł.

Oznacza to, że w ciągu trzech lat liczba pobierających świadczenie zmniejszyła się o 3,8 tys., a jego średnia wysokość wzrosła o prawie 900 zł. Dla porównania, w lipcu tego roku emerytury pomostowe pobierało 37,4 tys. osób, a ich przeciętna wysokość sięgała 5707,20 zł.

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli. Trzeba spełnić konkretne warunki

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie przysługuje automatycznie wszystkim pracownikom oświaty. Zgodnie z przepisami wymagany jest 30-letni staż pracy, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej w wymiarze minimum połowy etatu.

Znaczenie ma także wiek. Próg uprawniający do świadczenia jest stopniowo podnoszony. W latach 2025–2026 kobieta musi mieć ukończone 56 lat, a mężczyzna 61 lat.

Z rozwiązania mogą korzystać nauczyciele zatrudnieni m.in. w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii, specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Od 2026 roku więcej nauczycieli z prawem do pieniędzy

Od 1 stycznia 2026 r. krąg uprawnionych został rozszerzony. Przepisy objęły również nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia zawodowego i branżowych centrów umiejętności, placówek artystycznych, bibliotek pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

Świadczenie może przysługiwać również nauczycielom kolegiów pracowników służb społecznych, okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Ile dostaniesz z ZUS? Można to sprawdzić

Podawane 4395,23 zł to średnia, a nie gwarantowana wysokość wypłaty dla każdego nauczyciela. Osoby zainteresowane przejściem na świadczenie mogą wcześniej oszacować własną kwotę. ZUS udostępnia na swojej stronie specjalny kalkulator, który po wpisaniu podstawowych danych wylicza prognozowaną wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Co istotne, pieniądze na te wypłaty nie pochodzą z odprowadzanych składek, lecz z budżetu państwa. Dla uprawnionych nauczycieli kompensówka pozostaje sposobem na wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej, zanim osiągną powszechny wiek emerytalny.

KARPACZ 2026 Bartosz Marczuk