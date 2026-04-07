We wtorek po pracy Polacy ruszą szturmować Lidla. Produkty dostępne za grosze

Masło za 99 groszy. To najgorętsza oferta tygodnia

Zacznijmy od prawdziwej bomby cenowej. Już we wtorek, 7 kwietnia, Lidl oferuje kultowe masło Pilos Ekstra 83% w niewiarygodnej cenie 99 groszy za kostkę. To aż 80% taniej w porównaniu do regularnej ceny wynoszącej 4,99 zł. To nie pomyłka, a genialna w swojej prostocie okazja, która ma jednak kilka warunków.

Aby skorzystać z tej promocji, musisz być posiadaczem aplikacji Lidl Plus i aktywować specjalny kupon. Jest też jeden haczyk: cena 99 groszy za sztukę obowiązuje przy zakupie trzech kostek masła. Pamiętaj, promocja na masło trwa tylko we wtorek, 7 kwietnia, a limit na jeden kupon to 3 opakowania. Tego typu hity znikają z półek błyskawicznie, więc jeśli marzy Ci się jajecznica na maśle bez ograniczeń, musisz się spieszyć.

Ale to nie wszystko. Co jeszcze warto wrzucić do koszyka?

Gdy już zdobędziesz swoje masło, nie uciekaj od razu ze sklepu. We wtorek i środę (7-8 kwietnia) czeka na Ciebie znacznie więcej okazji. Oto krótka lista hitów, na które warto zwrócić uwagę.

Mięso mielone z łopatki wieprzowej 1+1 gratis – z kuponem w aplikacji kupisz dwa opakowania 500 g w cenie jednego (10,99 zł).

– z kuponem w aplikacji kupisz dwa opakowania 500 g w cenie jednego (10,99 zł). Mleko UHT Mlekovita 3,2% za 99 groszy – cena obowiązuje przy zakupie 6 kartonów z aktywowanym kuponem. To aż 75% taniej.

– cena obowiązuje przy zakupie 6 kartonów z aktywowanym kuponem. To aż 75% taniej. Truskawki za 6,99 zł – półkilogramowe opakowanie soczystych truskawek kupisz o 61% taniej z aplikacją.

– półkilogramowe opakowanie soczystych truskawek kupisz o 61% taniej z aplikacją. Warzywa i owoce w supercenach – promocje obejmują również m.in. polskie jabłka jonagold (2,99 zł/kg), granaty (15,99 zł/kg), awokado bio (4,89 zł/szt.) i polską czerwoną cebulę z 50% rabatem (3,99 zł/kg).

Pachnij luksusowo za mniej niż 15 złotych

Po udanych łowach spożywczych warto zajrzeć do działu kosmetycznego. We wtorek i środę (7-8.04) do sklepów wjeżdżają wody perfumowane Suddenly i G. Bellini za jedyne 14,99 zł za 50 ml. To prawdziwy hit wśród fanek i fanów perfum, bo od lat w internecie krążą listy, które z tych zapachów są inspirowane światowymi bestsellerami wartymi fortunę.

To idealna okazja, by przetestować nowy zapach, wrzucić flakonik do torebki na co dzień lub sprawić komuś elegancki prezent bez rujnowania portfela. Nikt nie zgadnie, że ta stylowa buteleczka kosztowała mniej niż bilet do kina. Promocja trwa tylko dwa dni, a najlepsze zapachy znikają najszybciej. Warto się pospieszyć!