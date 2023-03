We wtorek złoty tracił wobec euro i franka, zyskiwał do dolara. Kurs walut [7.03.2023]

Polska waluta umacnia się do dolara. Traci wobec euro i franka

We wtorek ok. godz. 7.30 złoty osłabił się o 0,05 proc. w stosunku do euro, które kosztowało 4,68 zł, a także o 0,09 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego, wycenianego na 4,71 zł.

Polska waluta umocniła się zaś o 0,10 proc. wobec dolara amerykańskiego, który kosztował 4,38 zł.

W poniedziałek złoty umacniał się wobec głównych walut

W poniedziałek po godz. 17.00 złoty odrabiał względem euro o 0,13 proc., wobec dolara amerykańskiego zyskał o 0,65 proc. natomiast do franka szwajcarskiego byłna plusie o 0,20 proc.

Za wspólną walutę w poniedziałek po południu płacono 4,69 zł, za dolara 4,39 zł, zaś za franka szwajcarski 4,71 zł.

