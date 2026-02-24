Sondaż IBRiS: Ogromne poparcie dla wspierania polskich firm z publicznych pieniędzy.

Local content: Strategia na rzecz wzmocnienia rodzimej gospodarki.

Minister Aktywów Państwowych komentuje wyniki sondażu i podkreśla konieczność działania w polskim interesie.

Sondaż: 90 proc. Polaków popiera idee local content

Jak informuje "Rzeczpospolita" w sondażu IBRiS, aż 49,3% respondentów jest przekonanych, że publiczne środki powinny być kierowane wyłącznie do polskich firm prywatnych i państwowych. Kolejne 39% uważa, że wsparcie powinno obejmować również firmy zagraniczne, ale pod warunkiem, że uczciwie rozliczają się z podatków w Polsce. Jedynie niewielki odsetek badanych, bo zaledwie 5,4%, nie widzi potrzeby wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie.

Local content to strategia, która koncentruje się na zwiększeniu udziału lokalnych firm w gospodarce, zwłaszcza w strategicznych inwestycjach. Chodzi o to, by maksymalizować korzyści dla rodzimych przedsiębiorstw, tworzyć miejsca pracy i wzmacniać polską gospodarkę. Inicjatywy tego typu mogą obejmować preferencyjne traktowanie polskich firm w przetargach publicznych, wspieranie lokalnych dostawców i podwykonawców, a także promowanie inwestycji, które generują wartość dodaną w Polsce.

Minister aktywów państwowych: odrobiliśmy lekcje

- Wyniki sondażu świadczą o tym, że odrobiliśmy lekcję i jako społeczeństwo wiemy już, na czym polega współczesny kapitalizm. Startowaliśmy 35 lat temu praktycznie od zera: biedny kraj (...). Nieraz byliśmy wykorzystywani przez biznesowych partnerów - skomentował Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych.

Dodał, że „dzisiaj jesteśmy 20. gospodarką świata i wiemy, że musimy myśleć po polsku, mówić językiem korzyści i działać w polskim interesie”.

