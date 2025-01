Weekendowe promocje na masło! Gdzie kupisz najtaniej?

Promocja na masło w Lidlu

Promocja na masło jest jedną z najbardziej oczekiwanych przez klientów. Super ofertę przygotował Lidl. Tylko w sobotę 25 stycznia, możemy w promocji kupić masło ekstra Mazurski Smak, 83 proc., za 4,75 zł za opakowanie. Co trzeba zrobić, żeby tyle zapłacić? Wystarczy aktywować kupn w aplikacji Lidl Plus i kupić 3 opakowania. Limit: 3 opakowania na kupon. Cena poza promocją to 7,99 zł.

To nie jedyna promocja na masło w Lidlu. Przy zakupie 2 opakowań za masło ekstra, osełka Pilos, 300 g, zapłacimy tylko 8,99 zł. Cena przed obniżką - 12,49 zł.

Masło za darmo w promocji Biedronki

Biedronka również kusi promocją na masło. Tylko w niedzielę 26 styczna, z kartą Moja Biedronka lub aplikacją możemy je dostać za darmo. Promocja 1+1 gratis dotyczy masła ekstra Wypasione, 200 g. Cena po wyświetleniu w aplikacji Biedronka wynosi 4,75 zł za opakowanie przy zakupie 2 opak. Cena regularna: 9,49 zł. Łączny limit w okresie promocji - 2 opak. na konto Moja Biedronka.

Z kolei posiadacze karty Moja Biedronka, przy zakupie 2 opak. masła ekstra Wypasione, za jedną kostkę zapłacą 5,99 zł. Limit dzienny 6 opak. na kartę Moja Biedronka.

Kaufland - masło gratis

Promocję na masło znajdziemy również w sklepach sieci Kaufland. Promocja dotyczy masła: Polmlek, Łaciate i Mlekovita. Trzeci, najtańszy produkt jest 100 proc. taniej. Limit - 3 opakowania na pierwszy paragon dziennie (maks. 1 opakowanie gratis). Czas trwania promocji - 25 - 26 stycznia.

.

Autor: