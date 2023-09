i Autor: gettyimages Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedłuża zniesienie norm jakościowych sprzedawanych do gospodarstw domowych paliw stałych do końca 2023

Ceny węgla

Węgiel ze sklepu PGG znika błyskawicznie. Jest sposób, aby go zdobyć

Według informacji zamieszczonych na portalu biznes.interia.pl, Polska Grupa Górnicza (PGG) oferuje obecnie najtańszy węgiel na rynku, co przyciąga ogromne zainteresowanie, szczególnie w miarę zbliżania się zimy. Cena najtańszego węgla wynosi obecnie 1110 zł za tonę, co sprawia, że e-sklep PGG przeżywa prawdziwe oblężenie. Jednak klienci skarżą się na trudności związane z zakupem tego surowca online, co stanowi wyzwanie.