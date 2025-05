Nie złożyłeś tego dokumentu do ZUS? Jutro mija termin!

Ekspansja globalna Wendy's

Amerykańska sieć fastfoodowa Wendy's, która podbiła serca konsumentów od Ohio po Dubaj, przygotowuje się do wejścia na polski rynek. Rozmowy z franczyzobiorcą wchodzą w decydującą fazę. Fastfoodowe szyldy z USA, takie jak McDonald’s, Burger King, Subway, Pizza Hut, Domino’s Pizza czy KFC, już dawno zadomowiły się w Polsce. Dwa lata temu dołączył do nich Popeyes. Brakowało już tylko marki Wendy’s. Teraz symbol amerykańskiego snu w wersji z kwadratowymi burgerami, ketchupem i frytkami przygotowuje się do postawienia pierwszego kroku nad Wisłą.

To część szerszej strategii sieci zakładającej, że aż 70 proc. nowych lokali Wendy’s w ciągu najbliższych czterech lat powstanie poza granicami USA. Firma, obecna na 33 rynkach i generująca prawie 2 mld USD przychodów rocznie, niedawno zawarła umowy franczyzowe w Irlandii, Rumunii i Szkocji, planując otwarcie tam ponad 150 restauracji. W rekrutacji franczyzobiorców w Polsce wspiera ją Profit System.

Polski rynek fast food rośnie w siłę

Polski rynek gastronomiczny urósł w ubiegłym roku o ponad 13 proc., osiągając wartość około 60 mld zł. Według analityków w 2025 r. zbliży się do 70 mld zł. Wzrost napędzają zarówno wyższe dochody rozporządzalne konsumentów, jak też rosnące ceny. Korzystają na tym sieci fast foodów — w 2024 r. pięć największych burgerowych marek zwiększyło liczbę lokali niemal o 9 proc. r/r. To więcej niż w 2023 r., gdy tempo rozwoju było o 4 pkt proc. niższe — wynika z danych PMR.

Rozmowy z potencjalnymi franczyzobiorcami Wendy’s w Polsce trwają od lipca zeszłego roku. Nie zapadła jeszcze decyzja, czy firma zdecyduje się na model wyłączności krajowej (masterfranczyza), czy też wprowadzi podział na regiony. Dopuszcza oba warianty, jak również ich równoległe funkcjonowanie. Nie ujawnia szczegółów negocjacji, jednak poszukiwanie masterfranczyzobiorcy sugeruje, że celem jest kapitałochłonna, a więc szybka ekspansja w Polsce.

Wejście Wendy's może znacząco wpłynąć na konkurencję w segmencie premium fast food, podnosząc standardy jakości i różnorodności oferty. Dla konsumentów oznacza to większy wybór i potencjalnie lepsze doświadczenia kulinarne, podczas gdy dla istniejących graczy jest to impuls do dalszej innowacji i poprawy jakości usług.

Polacy kochają fast food

Te prognozy potwierdza także najnowsze badanie PMR przeprowadzone na przełomie kwietnia i maja 2025 r. — bary szybkiej obsługi pozostają najchętniej odwiedzanymi placówkami gastronomicznymi. 47 proc. respondentów wskazało je jako preferowane miejsce spożywania posiłków.

Źródło: Puls Biznesu