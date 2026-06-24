Weź udział w konkursie video! Do wygrania atrakcyjne nagrody

Duża popularność mObywatela jest pretekstem do tego, aby zebrać - bezpośrednio od jego użytkowników - historie w których pokażą, jak oni korzystają z aplikacji. To pole do popisu dla kreatywności oraz przedstawienia ciekawych historii czy zabawnych scenek. Ważne, aby pokazać jak mObywatel przydaje się zarówno w codziennych, jak i niecodziennych sytuacjach. W video można pokazać moment, w którym aplikacja pomogła wyjść z opresji, ułatwiła codzienną sprawę albo po prostu sprawiła, że było szybciej i wygodniej.

Konkurs jest prowadzony równolegle na Instagramie i Tik Toku. Szczegóły na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.