Weź udział w konkursie video! Do wygrania atrakcyjne nagrody

Informacja prasowa
2026-06-24 16:18

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do udziału w konkursie „mObywatel Ogarnia”. Wystarczy nagrać krótkie video i w kreatywny sposób pokazać, jak aplikacja mObywatel pomaga w codziennych sytuacjach. Do wygrania aż 15 nagród, w tym najnowsze smartfony i vouchery na elektronikę. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca.

Osoba w jasnoniebieskiej bluzie z długim rękawem trzyma w rękach czarny smartfon i obsługuje go palcami. Obok widać fragment laptopa. Artykuł na Super Biznes informuje o konkursie „mObywatel Ogarnia” i jego nowej funkcji.
Autor: Pexels.com Dłoń osoby w pastelowej bluzie korzystająca ze smartfona z aplikacją mObywatel, z laptopem w tle. Scena przedstawia nowoczesne technologie wspierające codzienne życie, o czym więcej przeczytasz na portalu Super Biznes.

Duża popularność mObywatela jest pretekstem do tego, aby zebrać - bezpośrednio od jego użytkowników - historie w których pokażą, jak oni korzystają z aplikacji. To pole do popisu dla kreatywności oraz przedstawienia ciekawych historii czy zabawnych scenek. Ważne, aby pokazać jak mObywatel przydaje się zarówno w codziennych, jak i niecodziennych sytuacjach. W video można pokazać moment, w którym aplikacja pomogła wyjść z opresji, ułatwiła codzienną sprawę albo po prostu sprawiła, że było szybciej i wygodniej.

Konkurs jest prowadzony równolegle na Instagramie i Tik Toku. Szczegóły na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

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