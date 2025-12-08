Wezwania do zapłaty dla kierowców! Kary ponad 9 tys. zł, wzrosną w 2026 roku

Kary za brak ważnego OC wciąż rosną, ponieważ są bezpośrednio związane z wysokością płacy minimalnej.

Wysokość kary zależy od rodzaju pojazdu i długości okresu bez ważnego ubezpieczenia.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) monitoruje bazy danych i automatycznie wykrywa brak ciągłości w ubezpieczeniu OC, nakładając kary na właścicieli pojazdów.

Ile wynosi kara za brak polisy OC?

Kary za brak polisy OC są uzależnione od minimalnego wynagrodzenia, które w 2025 roku wynosi 4666 zł brutto. To właśnie ta kwota stanowi podstawę do wyliczeń. W 2026 roku kwota wzrośnie do 4806 zł, a to również oznacza wyższe kary za brak ciągłości ubezpieczeń.

Kary za brak polisy OC zaokrągla się do 10 zł. Tym samym dla kierowców aut osobowych kara za brak ubezpieczenia OC w 2026 roku wzrośnie o 50 zł w przypadku braku ciągłości 1-3 dni; o 140 zł w przypadku 4-14 dni zwłoki i o 280 zł w przypadku ponad 14 dni bez ubezpieczenia. W tabeli poniżej przedstawiamy, jak zmienią się wysokości kar w 2026 roku.

Typ pojazdu / długość przerwy Kara w 2025 roku Kara w 2026 roku Samochód osobowy 1–3 dni 1 870 zł 1 920 zł Samochód osobowy 4–14 dni 4 670 zł 4 810 zł Samochód osobowy ponad 14 dni 9 330 zł 9 610 zł Samochód ciężarowy/autobus/ciągnik 1–3 dni 2 800 zł 2 880 zł Samochód ciężarowy/autobus/ciągnik 4–14 dni 7 000 zł 7 210 zł Samochód ciężarowy/autobus/ciągnik ponad 14 dni 14 000 zł 14 420 zł Pozostałe pojazdy (np. motocykl, przyczepa) 1–3 dni 310 zł 320 zł Pozostałe pojazdy (np. motocykl, przyczepa) 4–14 dni 780 zł 800 zł Pozostałe pojazdy (np. motocykl, przyczepa) ponad 14 dni 1 560 zł 1 600 zł

Brak ubezpieczenia OC jest wykrywany automatycznie

Kary za brak ubezpieczenia OC egzekwuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Co jednak ciekawe, nie musimy być złapani przez policję, żeby zapłacić karę za brak OC. Bazy UFG są automatycznie skanowane i w przypadku braku ciągłości, wystawiane są kary.

