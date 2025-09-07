Dolny Śląsk intensywnie inwestuje w rewitalizację i przywracanie wygaszonych linii kolejowych, dążąc do zniwelowania wykluczenia transportowego.

Planowane jest uruchomienie połączeń Kolei Dolnośląskich do Brzegu i Namysłowa od grudnia 2025 roku, co otworzy nowe możliwości komunikacyjne z województwem opolskim.

Władze województwa stawiają sobie za cel, aby do każdego powiatu na Dolnym Śląsku docierał pociąg

W planach są kolejne rewitalizacje istniejących linii

Dolny Śląsk walczy z wykluczeniem transportowym i wznawia wygaszone linie kolejowe

Województwo dolnośląskie od kilku lat intensywnie inwestuje w rozwój i rewitalizację linii kolejowych, przywracając do życia trasy, które były wcześniej wygaszone.

- Jesteśmy, można powiedzieć jednym z prekursorów, jeżeli chodzi o regiony, o samorządy, które tak mocno skupiają się na kolej i przywracamy linie kolejowe, które były wygaszone, rewitalizujemy je i od nowa po możemy na nich się poruszać pociągami kolei dolnośląskich - mówi wicemarszałek Dolnego Śląska, Michał Rado.

Jak wyjaśnia wicemarszałek, od grudnia 2025 roku pociągi Kolei Dolnośląskich dotrą do Brzegu oraz Namysłowa, otwierając pierwsze połączenia z województwem opolskim, co ma potencjał do dalszego rozwoju, włączając w to Nysę i Opole. Dodatkowo, od czerwca 2026 roku planowane jest zwiększenie liczby połączeń do Leszna do 19 par pociągów, obsługiwanych przez szybkie składy. W planach jest także udoskonalenie istniejących tras.

Wicemarszałek Michał Rado: chcemy, aby do każdego powiatu dojeżdżał pociąg

- Mamy za cel, aby do każdego powiatu dojeżdżał pociąg, abyśmy mogli z każdego powiatu począć się pociągiem. Jesteśmy blisko tego celu, ponieważ już dwa lub trzy powiaty zostają bez takiego połączenia, nad czym cały czas pracujemy. Przywracamy połączenia, chociaż do Bielawy, gdzie udało nam się ten pociąg wrócił. Do Świeradowa pociąg wrócił. W czerwcu tego roku wrócił pociąg do Karpacza i przez niespełna trzy miesiące ponad 100 000 pasażerów wybrało ten środek lokomocji, aby dostać się właśnie tutaj do tego pięknego miasta. Więc jak widać ma to cel, ma to sens - mówi wicemarszałek dolnośląski Michał Rado.

W planach są również kolejne rewitalizacje, w tym linii do Srebrnej Góry oraz do Stronia Śląskiego przez Lądek Zdrój, na które już podpisano umowy. Rozpoczęto także prace projektowe nad połączeniem do Lwówka Śląskiego, co jest krokiem w kierunku zapewnienia dostępu kolejowego do wszystkich powiatów. Działania te mają na celu nie tylko walkę z wykluczeniem transportowym i ułatwienie dojazdów dla pracowników, ale także pobudzanie turystyki, odciążanie dróg oraz promowanie bardziej ekologicznego i ekonomicznego transportu.

- Jesteśmy województwem, które ma najmniej elektryfikowanych linii kolejowych, więc cały czas inwestujemy w pociągi spalinowe, ale również szukamy nowych rozwiązań, choćby dzisiaj dzisiaj przejazd testowy lokomotywą wodorową - podkreśla wicemarszałek.