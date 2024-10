Wiceminister zabrał głos w sprawie likwidacji czasu zimowego. Padła konkretna data

Zmiana czasu powinna być zlikwidowana?

Przed nami druga w tym roku zmiana czasu. W nocy z 26 na 27 października wskazówki zegarków cofniemy o godzinę i przez pięć miesięcy będziemy mieć czas zimowy. Przejście na czas letni nastąpi pod koniec marca. Od lat pojawiają się dyskusje, czy zmiana czasu jest potrzebna. Sprawą zajął się PSL, który jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu dwukrotnie przedstawiał projekt, który zakończyłby dwukrotną zmianie czasu. Jednak Sejm się nim nie zajął. Teraz ludowcy, wchodzący w skład koalicji rządowej, do tematu wracają.PSL chce przekonywać koalicjantów do rezygnacji ze zmiany czasu. Miałby obowiązywać tylko jeden czas – letni. W rozmowie z "Faktem" wiceminister klimatu Miłosz Motyka stwierdził, że zmiana czasu powinna być zlikwidowana.

– Zmiana czasu jest nieefektywna, nie wpływa dobrze ani na naszaś kondycję, ani na gospodarkę. Powinna zostać zlikwidowana – powiedział w poniedziałek 7 października w programie "Fakt Live" wiceminister klimatu Miłosz Motyka. – Będziemy na ten temat dyskutowali z naszymi partnerami koalicyjnymi – dodał.

Jak powiedział Miłosz Motyka, PSL będzie rozmawiać na ten temat z koalicjantami i zadeklarował:

– "Po najbliższej zmianie czasu przyjdzie jeszcze jedna, na czas letni. I chcemy, by to ten czas był właściwy. Więc mamy nomen omen trochę czasu na dyskusję" – powiedział wiceminister klimatu.

Decyzja musi być uzgodniona z Unią Europejską

W prowadzenie jednego czasu wymaga zgody ze strony Unii Europejskiej. Jednak jak zapewnia Miłosz Motyka, na forum europejskim także się o tym od dawna rozmawia. – "Czas pandemii, później wojny w Ukrainie, wstrzymał pewne procesy na poziomie Unii Europejskiej. Jednak chcemy też, by były (przeprowadzone-red.) badania na poziomie unijnym, bo Europejczycy nie chcą tej zmiany czasu. Mamy de facto kierunkową decyzję ciał unijnych, instytucji unijnych, by odejść od zmiany czasu, ale naszym zdaniem należy to zrobić szybciej niż później. Na pewno bardziej w ciągu roku niż kilkunastu lat" – powiedział Miłosz Motyka.

Do końca 2026 r. obowiązują dotychczasowe ustalenia dotyczące czasu letniego, uregulowane dyrektywą, która nakłada na wszystkie państwa członkowskie UE obowiązek przejścia w danym roku kalendarzowym na czas letni w ostatnią niedzielę marca i powrotu do czasu. Zgodnie z nią w tych terminach będziemy przestawiać zegarki:

Czas letni na zimowy będzie zmieniony:

* 27 października 2024 r.

* 26 października 2025 r.

* 25 października 2026 r.

Czas zimowy będzie zmieniony:

*30 marca 2025 r.

* 29 marca 2026 r.

QUIZ PRL. Lektury szkolne w Polsce Ludowej Pytanie 1 z 15 Jak miała na imię para głównych bohaterów z powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”? Jaś i Małgosia Staś i Nel Jacek i Agatka Dalej