Strefy Czystego Transportu w kolejnych miastach. Już od 2024 roku

Strefy Czystego Transportu bez naklejek. To może przekonać więcej miast do SCT

Wjazd do Stref Czystego Transportu będzie zależny od normy Euro określające normy emisji, jakie spełnia samochód. Do tej pory pierwotna ustawa, zobowiązywała aby policja i straż miejska kontrolująca zgodność pojazdu z zasadami stref czystego transportu, miałaby sprawdzać to m.in. na podstawie specjalnie wydawanej naklejki na przedniej szybie samochodu.

Ostatecznie jednak nalepki nie będą konieczne (o ile gmina zdecyduje się na takich ruch). Normy emisyjnych wszystkich pojazdów trafiły do Centralnej Ewidencji Pojazdów i każdy kierowca może sprawdzić swoje auto za pośrednictwem strony historiapojazdu.gov.pl. Od września informacje o emisyjności pojazdu będą dostępne również w aplikacji mObywatel.

To czy będzie obowiązek stosowania nalepek czy nie zależy od samorządów, które będą tworzyć strefy czystego transportu. We wcześniejszej wersji ustawy wymagano stosowania nalepek, który miały kosztować kierowców maksymalnie 5 zł, a miasto miało pokryć koszty ich dystrybucji, co byłoby znacznym obciążeniem budżetowym i logistycznym dla samorządowców. Niższe koszty oznaczają, że więcej miast może zdecydować się na wprowadzenie SCT.

Dane o tym, czy auto spełnia normę euro będą sczytywane z tablic rejestracyjnych. Elektroniczna weryfikacja jest również bardziej skuteczna, gdyż nie opiera się jedynie na wyrywkowych kontrolach policji i straży miejskiej. Naklejki nie znikną jednak zupełnie, np. w Krakowie mają dotyczyć one seniorów, których auta nie spełnią normy Euro odpowiadającej w SCT.

Jak sprawdzić, czy moje auto wjedzie do SCT?

Według badań Research Collective z lipca 2022 roku, aż 84 proc. kierowców mówiło, że nie wie jaką normę spełnia jego auto. W obliczu nadchodzących zmian we Krakowie, Warszawie i Wrocławiu, wiele osób będzie musiało się w tym zakresie doinformować. Przykładowo, auta wyprodukowane od 1992 roku do 1996 roku spełniają normę euro 1, wyprodukowane od 2006 do 2009 roku normę euro 4. Obecnie możemy sprawdzić normę euro swojego auta na stronie historiapojazdu.gov.pl, a niedługo będzie mogli zrobić to także w aplikacji mObywatel.

