Większość Polaków planujących wymianę auta, szuka pojazdu używanego

Używany samochód z napędem spalinowym jako standardowy wybór

"Polacy wciąż są mocno przywiązani do aut spalinowych, a ograniczenia budżetowe najczęściej skłaniają ich do inwestowania w pojazdy używane. Ta tendencja jest najbardziej widoczna w grupie najmłodszych uczestników badania (18-29 lat), spośród których 73 proc. zdecydowałoby się na używany samochód z napędem spalinowym. Auta elektryczne najmocniej przekonują do siebie najstarszą grupę respondentów w wieku 60+. 17 proc. spośród nich wybrałoby nowy pojazd elektryczny. Dla porównania w innych grupach wiekowych było to 5 proc. (18-29 lat), 4 proc. (30-39 lat), 9 proc. (40-49 lat), a wśród kierowców w wieku 50-59 lat żaden z ankietowanych nie zdecydowałby się na kupno +elektryka+" – wskazała Joanna Solecka z Santander Consumer Multirent.

Jaka kwota na samochód?

Jak pokazuje badanie, 31 proc. respondentów planuje przeznaczyć na samochód między 20 a 50 tys. złotych. Największy odsetek w tej grupie stanowią osoby w wieku 18-29 lat (44 proc.). 29 proc. badanych wskazało przedział 50–100 tys. złotych. Taką sumę planuje wydać 43 proc. osób w wieku 50-59 lat. Budżet między 100 a 150 tys. na wymianę auta przeznaczyłoby 13 proc. badanych. Odsetek ten wzrasta wraz z wiekiem respondentów i wśród osób po 60. roku życia wynosi 29 proc. 7 proc. ankietowanych poszukiwać będzie auta w cenie pomiędzy 150 a 200 tys. zł, a 4 proc. zamierza wydać na nie więcej niż 200 tys. zł.

47 proc. ankietowanych zadeklarowało, że rozważałoby zakup samochodu elektrycznego, pod warunkiem możliwości uzyskania dofinansowania. Wśród kobiet odsetek wskazujących tę odpowiedź wyniósł 51 proc., a wśród mężczyzn 45 proc. Grupą wiekową najbardziej zainteresowaną dofinansowaniami do pojazdów elektrycznych stanowili najmłodsi 18-29 lat.