Większość specjalistów dorabia zleceniami. A ich zarobki rosną

Rosną zarobki freelancerów. Praca na zlecenie pozwala na dodatkowe dochody

Autorzy raportu poinformowali, że wśród programistów, w I połowie br. ich zarobki za zlecenie wzrosły średnio o 50 proc. rdr i wyniosły 4 tys. 772 zł. Z kolei dla copywriterów, zarobki wzrosły o ponad 27 proc. rdr, wynosząc 1 tys. 475 zł. Twórcy jednak dodali, że "choć ta kwota jest najniższa wśród zarobków we wszystkich branżach freelancingu, to warto mieć na uwadze, że twórcy tekstów mają zazwyczaj więcej umów o niższej wartości, ponadto copywriting ma stosunkowo najniższy "próg wejścia" i jest najczęściej traktowany jako dodatkowe źródło dochodów".

Kolejną grupą zawodową wśród freelancerców w której zauważono wzrost zarobków są graficy, którzy np. przygotowują posty do social mediów oraz projektują logotypy czy okładki książek. W tej kategorii freelancerzy podnieśli stawki o prawie 20 proc. rdr., licząc na wynagrodzenie wysokości 1 tys. 931 zł.

- Freelancerzy korzystają z elastyczności, jaką daje ta forma pracy i często łączą projekty realizowane dla klientów z zatrudnieniem na etacie lub na jego części. Według naszego corocznego badania rynku freelancingu prawie 60 proc. specjalistów wskazało, że praca na zlecenie jest ich dodatkowym źródłem zarobków. Taka elastyczność pozwala freelancerom dostosować się do rosnącego zapotrzebowania na ich usługi oraz zmieniającej się sytuacji gospodarczej – wyjaśnił prezes Useme Przemysław Głośny.

Zmiany stawek freelancerów

W przypadku tłumaczy i architektów, ich stawki najmniej uległy zmianie - poinformowali autorzy. Niezależni tłumacze zarabiali średnio 1 tys. 597 zł, co stanowi poprawę o 2 proc. rdr. Dodano, że w przypadku tłumaczy występuje podobna zasada jak w przypadku copywriterów, mianowicie przyjmowanie większej ilości zleceń o mniejszej wartości. Architekci, a także specjaliści od aranżacji wnętrz, jak i renderowania 3d przedmiotów oraz wizualizacji, odnotowali wzrost cen na poziomie 7 proc. a za zlecenie odbierali 3 tys. 618 zł.

Jedyną z branży, której pracownicy odnotowali spadki są specjaliści tworzący strony internetowe. Ich średnia stawka za zlecenie zmalała o 1 proc., a w I półroczu br. webdeveloperzy mogli liczyć na zarobki w wysokości 1 tys. 869 zł za zlecenie.

Ze względu na rosnące zainteresowaniem niektórymi zleceniami, autorzy raportu uwzględnili nowe kategorie zleceń, natomiast niektóre z istniejących kategorii postanowiono "rozbić", aby móc lepiej przyjrzeć się zmianom.

"Specjaliści SEO zarabiają średnio 2 tys. złotych za zlecenie, natomiast freelancerzy zajmujący się social mediami – prowadzeniem i moderacją profili w mediach społecznościowych czy realizowaniem kampanii reklamowych mogli liczyć na zarobki rzędu 1 tys. 500 zł. Nowością jest również kategoria marketing, w której można znaleźć zlecenia związane m.in. z kampaniami w mediach, e-mail marketingiem czy badaniami rynku. Freelancerzy z tej branży zarabiali średnio 2322 zł za zlecenie. Nowe kategorie zleceń pojawiły się również w branży IT. Wśród nich m.in. UX/UI, usługi IT oraz projekty IT. Wśród nich najwyższe zarobki mają freelancerzy specjalizujący się w usługach IT i wynoszą one 3 tys. 674 zł za zlecenie, na drugim miejscu zajmują się UX i UI designerzy ze średnimi zarobkami 3 tys. 400 zł, natomiast stawki pozostałych usług powiązanych z IT wynoszą 1 tys. 944 zł za projekt" - czytamy w raporcie.

Twórcy skomentowali, że choć wśród najpopularniejszych branży freelancingu wzrosty są obiecujące, to w 2025 r. nastąpić ma opodatkowanie umów cywilnoprawnych, w szczególności umowy o dzieło. Ich zdaniem, to rozwiązanie spowoduje minimum 40 proc. wyższe koszty dla firm lub blisko 1/3 mniejsze zarobki dla freelancerów.

Useme to platforma dla freelancerów oraz zleceniodawców. W bazie Useme znajduje się prawie 100 tys. freelancerów.