Wielka dziura w kasie ZUS. Brakuje 80 miliardów zł

Ogromny deficyt w kasie FUS

ZUS przygotował "Prognozę wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2025–2029". Przez cały okres prognozy ZUS saldo roczne FUS jest ujemne. To oznacza, że bieżące składki, dotacja na pokrycie świadczeń finansowanych z budżetu państwa oraz środki przekazywane z otwartych funduszy emerytalnych do funduszu emerytalnego FUS w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa nie pokrywają wydatków.

Z najnowszej prognozy wynika, że w wariancie pośrednim deficyt roczny FUS w 2025 r. w relacji do PKB wyniesie 2,2 proc. (w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2023 r. wyniesie 80,1 mld zł), a w 2029 r. 2,8 proc. PKB (w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2023 r. wyniesie 115,3 mld zł).

Istotny wpływ na sytuację finansową FUS ma liczba osób pobierających emerytury i renty finansowane z FUS oraz liczba ubezpieczonych, na którą wpływają demografia i założenia makroekonomiczne – mówi Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS.

W wariancie pośrednim liczba osób objętych ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi rośnie w 2025 r., natomiast przez kolejne lata prognozy maleje. Liczba ubezpieczonych w 2029 r. w porównaniu do 2025 r. jest mniejsza o 236 tys. (spadek o 1,4 proc.).

W prognozowanym okresie rośnie liczba emerytów, a maleje liczba osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy finansowane z FUS. Liczba osób uprawnionych do rent rodzinnych utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

Czym zajmuje się FUS?

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest państwowym funduszem, którego środkami dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ze środków FUS wypłacane są m.in. emerytury i renty. Do FUS trafiają co miesiąc składki od wynagrodzeń czy przychodów i z którego wypłacane są świadczenia. Dzieli się on na kilka mniejszych funduszy. Emerytury są finansowane się z funduszu emerytalnego, renty – z rentowego, świadczenia w razie choroby i macierzyństwa – z chorobowego a świadczenia w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - wypadkowego.

W granicach określonych w ustawie budżetowej, FUS może otrzymywać z budżetu państwa dotacje i nieoprocentowane pożyczki. Mogą one być przeznaczone wyłącznie na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo.