ZUS skontroluje przedsiębiorców! Firmom grozi utrata pieniędzy

Marta Kowalska
2025-10-22 15:59

ZUS intensyfikuje kontrole, aby upewnić się, że przedsiębiorcy prawidłowo korzystają z wakacji składkowych. Do tej pory suma zwolnienia ze składek przekroczyła 2,86 mld zł, a w przypadku nieprawidłowości, zakład może zabrać ulgę.

Budynek ZUS w Siedlcach, szary z białymi oknami i zielonym logo ZUS, z podjazdem dla niepełnosprawnych i schodami, gdzie trwa kontrola wakacji składkowych przedsiębiorców. Więcej o kontrolach przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Monika Półbratek Budynek ZUS w Siedlcach, szary z białymi oknami i zielonym logo ZUS, z podjazdem dla niepełnosprawnych i schodami, gdzie trwa kontrola wakacji składkowych przedsiębiorców. Więcej o kontrolach przeczytasz na Super Biznes.
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdza, czy przedsiębiorcy spełnili warunki korzystania z wakacji składkowych.
  • W przypadku nieprawidłowości, ZUS może odebrać ulgę, co wiąże się z koniecznością zapłaty składek wraz z odsetkami.
  • ZUS weryfikuje limit przychodów (nieprzekraczający równowartości 2 mln euro) oraz inne warunki przyznania ulgi.

ZUS kontroluje przedsiębiorców! Chodzi o wakacje składkowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozpoczął szczegółową weryfikację, mającą na celu sprawdzenie, czy przedsiębiorcy, którzy skorzystali z wakacji składkowych, spełnili wszystkie wymagane warunki. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, ZUS wszcznie postępowanie, które w skrajnych przypadkach może zakończyć się cofnięciem przyznanej ulgi. Wartość zwolnień z tytułu składek, które dotychczas przyznano, przekroczyła kwotę 2,86 miliarda złotych.

Wakacje składkowe, które weszły w życie w grudniu ubiegłego roku, dają możliwość zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za jeden wybrany miesiąc w ciągu roku. Zwolnienie to dotyczy składek obliczanych od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje danego przedsiębiorcę. Należy jednak pamiętać, że ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, która pozostaje bezwzględnie obowiązkowa.

Do dnia 15 października ZUS zarejestrował aż 2 250 787 wniosków o wakacje składkowe, z czego 95,5% zostało rozpatrzonych pozytywnie. Łączna kwota zwolnień z tytułu składek osiągnęła imponującą sumę 2,86 miliarda złotych.

Wakacje składkowe to "pomoc publiczna". Dlatego ZUS będzie weryfikował przedsiębiorców

Alina Głębicka-Rękawek, wicedyrektor ds. konta płatnika w centrali ZUS, podkreśliła, że środki na wakacje składkowe pochodzą z budżetu państwa i stanowią formę pomocy publicznej. W związku z tym, ZUS ma obowiązek upewnić się, że ulga została przyznana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczególna uwaga będzie poświęcona weryfikacji kryterium przychodów z działalności gospodarczej.

ZUS koncentruje się na weryfikacji limitu przychodów, który nie może przekraczać równowartości 2 milionów euro w ciągu ostatnich dwóch lat. Wnioski składane od lipca 2025 roku są weryfikowane na bieżąco dzięki ścisłej współpracy z Krajową Administracją Skarbową, co znacznie upraszcza proces.

Oprócz limitu przychodów, weryfikacji podlegają również inne warunki przyznania ulgi, takie jak rodzaj ubezpieczeń, którym podlega przedsiębiorca. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, ZUS wszczyna postępowanie, które może skutkować odebraniem ulgi, a w konsekwencji koniecznością zapłaty składek wraz z odsetkami.

Przedsiębiorcy mogą złożyć wyjaśnienia w postępowaniu

Przedstawicielka ZUS zaznaczyła, że przedsiębiorcy mają prawo aktywnie uczestniczyć w postępowaniu i składać wyjaśnienia. W razie trudności z jednorazową spłatą należności, istnieje możliwość skorzystania z układu ratalnego. Doradcy ds. ulg i umorzeń są dostępni w każdej placówce ZUS, aby udzielić wsparcia i pomocy.

ZUS przypomina, że przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie skorzystali z ulgi w 2025 roku, mają możliwość złożenia wniosku RWS do końca października, aby skorzystać ze zwolnienia za listopad. Analogicznie, wniosek złożony do końca listopada obejmie grudzień. Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Od końca września 2025 roku ZUS wprowadził uproszczony formularz RWS, który ma na celu ułatwienie wykazywania pomocy de minimis. Przedsiębiorcy podają jedynie łączną kwotę otrzymanej pomocy, bez konieczności szczegółowego wskazywania organów, które jej udzieliły.

