Wielka konkurencja dla GPT chatbota. Google rusza z czatem AI po polsku

Google ogłosiło na swoim oficjalnym blogu wprowadzenie eksperymentalnej wersji SI Bard do Polski. Polscy użytkownicy mogą teraz łatwo sprawdzić, jak sztuczna inteligencja radzi sobie z odpowiadaniem na pytania w naszym języku. Mamy dostęp do wielu interesujących funkcji, takich jak odsłuch odpowiedzi, personalizacja wyników (np. poprzez skrócenie lub przetłumaczenie), organizacja i edycja rozmów. Istnieje również możliwość udostępniania odpowiedzi znajomym, a dla programistów istnieje funkcja szybkiego eksportu kodu do różnych narzędzi. Oprócz wprowadzenia nowych języków, Bard otrzymał również nowe funkcje.

Możemy przypinać rozmowy w czacie, udostępniać ich fragmenty na platformach społecznościowych lub importować do plików. Bard będzie również połączony z Google Lens, jednak ta funkcja jest obecnie dostępna tylko w języku angielskim. Obecnie Bard nie jest jeszcze zintegrowany z Gmail, Google Dokumentami ani Mapami, ale firma pracuje nad tym. Oprócz polskiego, wersje Barda powstały również w 40 innych językach, w tym we wszystkich językach europejskich, arabskim, hindi i chińskim.

