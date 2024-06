Wielka loteria w lodziarniach Grycan. Możesz wygrać 100 tys. zł!

Co z pieniędzmi z OFE po przejściu na emeryturę?

Loteria na lato w lodziarniach Grycan

„Loteria na lato” to wielka atrakcja dla wszystkich klientów odwiedzających lodziarnio-kawiarnie Grycan. Do wygrania jest aż 600 tysięcy kulek lodów, 200 tysięcy chrupiących rurek z bitą śmietaną oraz nagrody tygodniowe w wysokości 10 000 zł oraz nagroda główna – 100 000 zł. Loteria potrwa do 31.08.2024 r. lub zakończy się w chwili wyczerpania puli zdrapek loteryjnych, która wynosi łącznie w całej loterii 6 mln sztuk.

Jak zdobyć nagrody w Grycanie

Uczestnictwo w loterii jest bardzo proste – za każde 10 zł wydane w lokalach Grycan na dowolne produkty z oferty przyznawana jest zdrapka, która stanowi okazję na wygraną.

1. Dokonaj zakupu i odbierz zdrapkę za każde wydane 10 zł w GRYCAN – Lody od pokoleń oraz Grycan Café i zachowaj zdrapkę promocyjną.

2. Dowiedz się, czy wygrałeś kulkę lodów lub rurkę z bitą śmietaną i odbierz nagrodę natychmiastową w lodziarniach Grycan do dnia 7.09.2024 r.

lub

zarejestruj kod spod zdrapki na www.loteriagrycan.pl/ do dnia 31.08.2024 r.

UWAGA: do udziału w grze o nagrodę tygodniową oraz główną uprawniają tylko zdrapki z kodem promocyjnym.

3. Do wygrania:

* nagroda główna: 100 000 zł,

* nagroda tygodniowa: 10 000 zł,

* nagroda natychmiastowa: kulka lodów w wafelku lub rurka z bitą śmietaną Grycan.

Rejestracja kodów odbywa się na stronie www.loteriagrycan.pl.

