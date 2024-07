Wielka podwyżka alimentów z funduszu! Rząd zadecydował

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego mocno w górę

Podniesienie kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 500 do 1000 zł miesięcznie - zakłada projekt nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który rząd skierował do uzgodnień. Opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy stanowi realizację zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej zawartej w "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów!", która jest też częścią umowy "Koalicji 15 października". Projekt przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Maksymalna wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest niezmienna od początku obowiązywania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, czyli od 2008 roku

Komu przysługują alimenty z funduszu alimentacyjnego?

Wsparcie w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobom uprawnionym do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji prowadzonej przez organy egzekucyjne lub komorników sądowych.

Alimenty przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 lat albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 25 lat. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje bezterminowo.

Jednym z podstawowych warunków przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 1209 zł netto na osobę w rodzinie. Stosuje się tu jednak tzw. zasadę złotówka za złotówkę. Kwota kryterium dochodowego podlega waloryzacji co 3 lata.

Obecnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o alimenty?

Wsparcie przyznawane jest na dany okres świadczeniowy, który rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wnioski w formie elektronicznej przyjmowane są od 1 lipca. Od 1 sierpnia o świadczenie będzie można zawnioskować w gminie w tradycyjnej papierowej formie. W nowelizacji zaproponowano, aby nowa wysokość świadczenia była zastosowana po raz pierwszy na okresy świadczeniowe przypadające po 30 września 2024 r.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, że wnioski na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca, zaproponowano, by gmina, która przyznała środki z funduszu na lata 2024/2025, jeszcze w oparciu o dotychczasowy stan prawny, mogła z urzędu zmienić decyzję i zwiększyć przyznane świadczenia do kwoty ustalonych alimentów, nie więcej niż 1000 zł miesięcznie.