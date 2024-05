Wielka podwyżka pensji w Lidlu. To już trzeci raz w ciągu 12 miesięcy

Zasiłek pogrzebowy w końcu idzie w górę. Nowa kwota to 7000 zł, a to nie koniec

Trzecia podwyżka pensji w Lidlu

Firma poinformowała w piątek, że płace pracowników Lidla w całej Wielkiej Brytanii wzrosną do 12,40 funtów za godzinę z 12 funtów, podczas gdy pracownicy w Londynie otrzymają 13,65 funta za godzinę, w porównaniu z 13,55. Podwyżki płac u dużych pracodawców, takich jak Lidl, który zatrudnia 32 000 pracowników w całej Wielkiej Brytanii, są uważnie obserwowane przez Bank Anglii. Bank ten, w czwartek, stwierdził, że pozostaje czujny ze względu na wciąż silny wzrost płac, który zwiększa presję inflacyjną.

Pracownicy Lidla z wiodącym wynagrodzeniem w branży

W marcu, John Lewis i Co-op ogłosiły podwyżkę płac o 10 proc., reagując na podniesienie przez rząd krajowej płacy minimalnej do 11,44 funta za godzinę. Lidl, należący do niemieckiej grupy detalicznej Schwarz, która jest szóstą co do wielkości siecią detaliczną w Wielkiej Brytanii z 8-procentowym udziałem w rynku, twierdzi, że ostatnia podwyżka oznacza, że jego pracownicy nadal otrzymują "wiodące w branży wynagrodzenie".

