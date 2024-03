Podwyżki wynagrodzenia w polskich sklepach Lidla

Obecnie pracownicy sklepów Lidl zarabiają od 4 550 zł brutto do 5 550 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pensja wzrasta do poziomu – od 4 800 zł brutto do 5 750 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 5 000 zł brutto do 6 000 zł brutto. Większe wynagrodzenie otrzymują też pracownicy magazynów – od 5 050 zł brutto do 5 650 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy płaca wzrośnie do poziomu od 5 350 zł brutto do 6 000 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 5 600 zł brutto do 6 300 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5 950 zł brutto do 6 600 zł brutto. Menedżerowie sklepów dostają wynagrodzenie w wysokości od 7 250 zł brutto. O wysokości podwyżki decyduje zajmowane stanowisko.

Ile zarabia pracownik Lidla w Niemczech?

Osoba zatrudniona w Lidlu w Niemczech musi dostawać przynajmniej płacę minimalną wynoszącą 12,41 euro za godzinę. Jednak, jak informuje platforma Kununu, kasjer w niemieckim Lidlu otrzymuje rocznie brutto około 30 700 euro. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi brutto blisko 2 560 euro, czyli prawie 11 100 zł. Z kolei sprzedawca może liczyć na 33 800 euro brutto na rok, co daje na miesiąc ponad 2800 euro. (ok. 12 100 zł), a magazynier zrobi w tym samym czasie 30 200 euro, czyli miesięcznie nieco ponad 2 500 euro (ok. 10 800 zł).

Zarobki w niemieckim Lidlu - nawet 30 tys. zł miesięcznie

Podobnie, jak w Polsce, większe zarobki ma kadra zarządzająca. Kierownik oddziału może zarobić 57 900 euro brutto/rok, czyli co miesiąc jego wynagrodzenie wynosi brutto ponad 4800 euro ( blisko 20 100 zł). Szef działu sprzedaży zarabia brutto 83 600 euro rocznie, czyli blisko 7 000 euro miesięcznie ( około 30 300 zł). Według danych platformy Kununu zarobki w niemieckim Lidlu należą do najwyższych spośród sieci handlowych działających w tym kraju.

