Wielka pomoc dla powodzian. Rząd przedstawił dane

Pomoc dla powodzian. Rząd przedstawił dane

Ministerstwo Finansów we wrześniu informowało, że na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zabezpieczyło we wrześniu 2 mld zł. Jak przekazał w czwartek 7 listopada, w Sejmie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański - według danych resortu - w różnym stopniu uszkodzonych zostało ok. 12 tys. budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. 273 budynki nie nadają się do zamieszkania.

Wiceszef resortu powiedział, że na 7 listopada na pomoc powodzianom ze środków MSWiA przekazano 1 mld 303 mln złotych. Z tej kwoty 454 mln zł poszło na środki związane z jednorazowymi zasiłkami powodziowymi do kwoty 2 tys. zł, pomocą doraźną 8 tys. zł i zasiłkiem powodziowym 1 tys. zł (na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń). Wiceminister Szczepański poinformował też, że do tej pory zasiłki w wysokości 2 tys. zł otrzymało — 59 tys. rodzin, w wysokości 8 tys. zł — 21 881 rodzin zaś 1 tys. zł — 22 254 rodziny.

Ogromne straty po powodzi

Pod koniec września straty po powodzi na Dolnym Śląsku wyceniano na prawie 4 mld zł - pisze Business Insider. Wojewoda z Dolnego Śląska mówił wtedy, że na razie straty są na poziomie 3,8 mld zł. To odpowiedź z 29 powiatów. Największa wskazana suma strat 750 mln zł jest w Jeleniej Górze. Wynika to głównie z uszkodzeń mostów. Na Opolszczyźnie największe straty są w powiecie nyskim i prudnickim, które oszacowano na prawie 203 mln zł, zaś w nyskim — 173 mln zł. W Małopolsce zgłoszono do tej pory straty na poziomie 88 mln zł. Z danych MUW wynika, że w wyniku podtopień zniszczonych zostało 500 budynków i 120 km dróg.