Majonez kielecki podbija świat! Muszą rozbudować halę produkcyjną

Majonez z Polski

Majonez Kielecki cały czas zyskuje na popularności. Można go kupić w wielu państwach m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Kazachstanie, Bułgarii. Ale to nie koniec. Wszystko wskazuje na to, że zapotrzebowanie na Majonez Kielecki jest o wiele większe niż dotychczas. Firma jest w fazie rozkwitu. Ze względu na ilość zamówień firma musi zainwestować w nową halę i zwiększyć zatrudnienie. Na sfinansowanie rozbudowy zakładu ma pójść 62 mln zł (z czego połowa to kredyt). „Sprzedaż zagraniczna Majonezu Kieleckiego wzrosła rok do roku o 25%, a w ostatniej dekadzie (2013-2023) o ponad 220%” – podaje portal bankier.pl. Z wypowiedzi szefostwa firmy w mediach wynika, że obecnie bywa tak, że z dnia na dzień wpływają zamówienia na 600-700 palet. Takie nagłe zwiększenie zamówień powoduje niepotrzebny bezwład, czasem dostawy muszą być reglamentowane. Rozbudowa zakładu pozwoli firmie sprostać tym wyzwaniom.

Jakie są plany wielkiego producenta majonezu? Na terenie zakładu przy ul. Mielczarskiego w Kielcach ma powstać nowoczesna, energooszczędna hala o powierzchni 8 tys. m². W planach jest również budowa nowej rozlewni majonezu, której powierzchnia zwiększy się czterokrotnie – z 600 m² do 2400 m². Projekt obejmuje wdrożenie zaawansowanej automatyzacji produkcji, m.in. roboty do paletyzacji, systemy kartonowania oraz technologie oparte na sztucznej inteligencji, takie jak automatyczne wykrywanie błędów na etykietach.

Spółdzielnia planuje również zwiększyć zatrudnienie o 5%. Poszukiwani będą specjaliści, m.in. automatycy, laboranci, chemicy i mikrobiolodzy. Kolejnym etapem rozwoju ma być dekarbonizacja zakładu, czyli redukcja emisji dwutlenku węgla.

Historia majonezu z Kielc

Kieleckie WSP „Społem” istnieje od 1920 roku, kiedy to rozpoczęło działalność od produkcji mydła. Z czasem rozszerzyło ofertę, a od 1959 roku produkuje legendarny majonez według własnej receptury, osiągając 2 tys. ton produkcji miesięcznie. W ubiegłym roku firma wypracowała 250 mln zł przychodu oraz 23 mln zł zysku. Obecnie zatrudnia około 370 osób i od 1990 roku funkcjonuje jako przedsiębiorstwo należące do pracowników.