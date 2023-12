Wielka promocja na węgiel przedłużona! Trzeba się pospieszyć

800 plus, babciowe i dwie waloryzacje emerytur. Skąd Tusk weźmie na to pieniądze?

Promocja na węgiel w sklepie internetowym PGG

Węgiel tańszy o 200 zł na tonie można kupić od wtorku do północy 31 grudnia lub do wyczerpania przeznaczonej do sprzedaży po obniżonych cenach puli 230 tys. ton węgla opałowego. Oferta obejmuje wybrane gatunki - głównie typu orzech, a także ograniczoną ilość ekogroszków i węgla typu kostka.

Poprzednia obniżka o 200 zł na tonie obowiązywała w e-sklepie PGG od 20 listopada do 8 grudnia br. i dotyczyła wszystkich rodzajów oferowanego tam węgla. Jak poinformował PAP rzecznik spółki Tomasz Głogowski, w tym okresie sprzedano łącznie 318 tys. ton surowca, czyli prawie dziesięciokrotnie więcej niż w porównywalnym okresie poprzedzającym promocję.

"Nowa akcja to odpowiedź na ogromne zainteresowanie zakupami węgla w e-sklepie oraz fakt, że w kraju nastała już pełnia zimowego sezonu grzewczego" - wyjaśnił rzecznik PGG.

Kto może skorzystać z promocji na węgiel?

Z obniżki mogą skorzystać jedynie klienci, korzystający z węgla do ogrzewania własnego gospodarstwa domowego. Chodzi o tzw. finalnych nabywców węglowych w rozumieniu ustawy z 2008 r. o podatku akcyzowym. Aby skorzystać z obniżki, przy zakupie trzeba będzie wpisać specjalny kod rabatowy PGG122023. Rodzaje węgla objęte obniżką będą zaznaczone w sklepie internetowym symbolem graficznym - czerwoną kropką.

"Objęcie konkretnego sortymentu węgla opałowego ofertą rabatową zależeć będzie od jego dostępności w danym czasie i miejscu: może okazać się, że np. odbiór wybranych sortymentów węgla będzie możliwy tylko w niektórych składach sieci kwalifikowanych dostawców węgla" - zaznaczył Głogowski.

O ewentualnych ograniczeniach oferty klienci dowiedzą się za każdym razem jeszcze przed zakończeniem transakcji podczas zakupów w sklepie internetowym.

