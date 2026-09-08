Nowe banknoty euro już nadchodzą

Europejski Bank Centralny szykuje pierwszą od 2002 roku całkowitą zmianę wyglądu banknotów euro. Do finału konkursu graficznego zakwalifikowano 10 projektów nowych banknotów.

Każdy z nich obejmuje całą serię nominałów – od 5 do 200 euro. Projekty podzielono na dwa główne tematy: „Kultura europejska i nauka” oraz „Rzeki i ptaki”.

Teraz mieszkańcy Europy mogą wyrazić swoją opinię na temat zaprezentowanych propozycji.

Maria Skłodowska-Curie na banknocie 20 euro

To właśnie ten projekt może szczególnie zainteresować Polaków. Wśród propozycji dotyczących kultury i nauki znalazł się banknot 20 euro z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Curie.

Polska noblistka znalazła się w doborowym towarzystwie. Na pozostałych projektach pojawiają się m.in. Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci oraz Bertha von Suttner.

Każdej z postaci mają towarzyszyć motywy związane z jej dziedziną – sztuką, muzyką, literaturą, edukacją czy nauką.

Drugi pomysł to rzeki i ptaki

Druga grupa projektów wygląda zupełnie inaczej. Tutaj główną rolę odgrywają europejskie rzeki, ptaki i krajobrazy.

Pomysł ma podkreślać różnorodność europejskiej przyrody i jej zdolność do przetrwania. Na drugiej stronie banknotów mają pojawić się natomiast wizerunki europejskich instytucji.

– Banknoty euro to coś więcej niż środek płatniczy – przekonywała Christine Lagarde, prezes EBC.

Polacy też mogą zagłosować

Nowe wzory nie zostały wybrane zza biurka. Najpierw EBC zorganizował konkurs dla grafików z całej Unii Europejskiej. Nadesłano ponad 1200 zgłoszeń.

Spośród uczestników 21 osób zaproszono do przygotowania projektów. Następnie niezależne jury, w którym znalazło się 21 ekspertów z różnych dziedzin, wybrało 10 finałowych propozycji.

Teraz głos należy do Europejczyków.

Konsultacje społeczne potrwają do 21 września 2026 roku. Ankieta jest dostępna we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, także po polsku.

Kiedy zobaczymy nowe pieniądze?

Na nowe banknoty trzeba będzie jeszcze poczekać. EBC planuje podjąć ostateczną decyzję dotyczącą ich wyglądu pod koniec 2026 roku.

Później wybrane projekty będą jeszcze dopracowywane i testowane. Dopiero po tym rozpocznie się produkcja nowych pieniędzy.

Banknoty mają trafić do obiegu w kolejnych latach.

Czy stare euro straci ważność?

To pytanie może najbardziej interesować osoby, które mają oszczędności w euro.

Nie trzeba jednak biec do kantoru ani opróżniać skarbonki. Obecne banknoty nie stracą nagle swojej wartości.

EBC zapewnia, że stare banknoty będą nadal obowiązywać i będą krążyć równolegle z nową serią. Dopiero później będą stopniowo wycofywane z obiegu.

Oznacza to, że wymiana będzie rozłożona w czasie. Nie będzie więc sytuacji, w której pewnego dnia miliony Europejczyków obudzą się z bezwartościowymi banknotami w portfelach.

Nowe zabezpieczenia przed fałszerzami

Zmiana wyglądu to nie tylko kwestia estetyki. EBC chce wykorzystać najnowsze technologie do walki z fałszerzami.

Nowe banknoty mają otrzymać nowocześniejsze i udoskonalone zabezpieczenia, dzięki którym łatwiej będzie sprawdzić, czy pieniądze są prawdziwe.

Projektanci mają również zadbać o większą dostępność banknotów dla osób z dysfunkcją wzroku.

EBC chce ponadto, aby nowe pieniądze były bardziej przyjazne dla środowiska. Mają być trwalsze, a przy ich produkcji mają być wykorzystywane bardziej ekologiczne materiały i procesy.

To dopiero początek wielkiej zmiany

Na ostateczny wygląd nowych euro trzeba jeszcze poczekać. Najpierw EBC wybierze zwycięską koncepcję, później przyjdzie czas na testy i produkcję.

Analitycy zaznaczają, że euro czeka największa zmiana wyglądu od momentu wprowadzenia wspólnej waluty w 2002 roku.

A jeśli wygra odpowiedni projekt, na jednym z europejskich banknotów może znaleźć się postać szczególnie bliska Polakom – Maria Skłodowska-Curie.

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