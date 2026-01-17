Mazowieckie urzędy skarbowe organizują licytacje samochodów, oferując pojazdy takich marek jak BMW, Mercedes czy Volkswagen, z cenami wywoławczymi już od 750 zł.

Wśród ofert znajdują się zarówno nowsze modele, np. Mercedes-Benz z 2017 r. za 41 850 zł, jak i starsze, np. Volkswagen Passat z 1999 r. za 750 zł.

Należy pamiętać, że licytowane pojazdy często mają usterki, co może zwiększyć ostateczny koszt ich użytkowania.

Oprócz skarbówki, licytacje pojazdów (w tym wojskowych) organizuje także Agencja Mienia Wojskowego, z cenami od 4 tys. zł, przeznaczając dochód na rozwój Sił Zbrojnych

Jakie samochody trafiają pod młotek skarbówki?

W styczniu mazowieckie urzędy skarbowe oferują kilka interesujących pojazdów, które mogą przyciągnąć uwagę zarówno poszukiwaczy okazji, jak i osób z nieco grubszym portfelem. W styczniu licytacje samochodów organizuje kilka oddziałów Urzędu Skarbowego w województwie mazowieckim, a pod młotek trafią pojazdy popularnych marek. W Mławie, już odbyła się licytacja Mercedesa-Benz z 2017 roku z automatyczną skrzynią biegów. Cena wywołania tego pojazdu wynosi 41 850 zł.

Jak wymienia wp.pl, da osób dysponujących znacznie mniejszym budżetem również znajdą się ciekawe propozycje. W Radomiu będzie można powalczyć o Alfę Romeo z 2002 roku, której cena sprzedaży to zaledwie 900 zł. Jeszcze taniej może być w Mławie, gdzie na licytację trafi Volkswagen Passat z 1999 roku z ceną wywoławczą na poziomie 750 zł.

Z kolei 19 stycznia w Piasecznie na nowych właścicieli czekają dwa samochody marki BMW z 2003 roku – model 730 za 10 500 zł oraz 316i, którego cena wywoławcza to 2 250 zł. Również w Warszawie będzie można nabyć pojazd tej marki – BMW 320i Touring z 2006 roku, wystawiony za 5 625 zł - informuje wp.pl.

Licytacje od skarbówki – o czym trzeba pamiętać?

Decydując się na udział w licytacji, należy mieć na uwadze kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim, niska cena wywoławcza często odzwierciedla stan techniczny pojazdu. Kluczową kwestią, o której informuje Izba Administracji Skarbowej, jest fakt, że samochody od skarbówki często posiadają mniejsze lub większe usterki, co może znacząco podnieść ostateczny koszt zakupu. Potencjalni nabywcy powinni więc liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków na ewentualne naprawy.

Wedlug portalu, co więcej, w niektórych przypadkach przystąpienie do licytacji jest uwarunkowane wcześniejszym wpłaceniem wadium. Stanowi ono zabezpieczenie dla urzędu i jest zwracane osobom, które nie wygrały aukcji. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące konkretnych pojazdów, warunków licytacji oraz wysokości wadium można znaleźć na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, w dedykowanej zakładce „Obwieszczenia o licytacjach”.

Nie tylko skarbówka. Wojsko również wyprzedaje pojazdy

Warto wiedzieć, że nie tylko urzędy skarbowe organizują wyprzedaże mienia. Okazyjne zakupy można zrobić również podczas przetargów organizowanych przez Agencję Mienia Wojskowego. Według wp.pl, pod młotek trafiają tam nie tylko samochody osobowe, ale także pojazdy transportowe, ciężarowe czy nawet maszyny budowlane. Przykładowo, we wrześniu ubiegłego roku niektóre z oferowanych pojazdów można było nabyć już za 4 tys. zł. Dochód uzyskany ze sprzedaży AMW przeznacza na modernizację polskiej armii w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

