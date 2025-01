Najtańsze lokale można nabyć już za 17 tys. złotych

Jak czytamy na stronie polskiego przewoźnika, "w chwili obecnej w całej Polsce wolnych lokali, gotowych do zbycia jest blisko 700".

"Najwięcej z nich znajduje się w województwach śląskim, dolnośląskim, mazowieckim i pomorskim. W ofercie znajdziemy zarówno lokale zlokalizowane w dużych miastach, takich jak Wrocław, Katowice czy Opole, jak i mniejszych miejscowościach, jak Racibórz, Bartoszyce, Dobra, Mrągowo czy Braniewo" - wymienia PKP.

Kolej informuje, że najtańsze lokale można nabyć już za 17 tys. zł. To cena orientacyjna dla zainteresowanych kupnem 23-metrowego mieszkania w Czerwonce na Mazurach. "Najdroższe w ofercie są lokale dostępne w dużych miastach, takich jak Warszawa, Poznań czy Wrocław. Dla przykładu cena wywoławcza dla dwupokojowego mieszkania przy ul. Stanisława Małachowskiego we Wrocławiu o powierzchni 79 mkw. ustalona jest na 320 tys. złotych" - czytamy.

Ale nie tylko lokale, PKP sprzedaje. Na stronie są również oferty sprzedaży gruntów. Przykładowo przy ulicy Stacyjnej w Sosnowcu można nabyć 7831,00 m2. Cena orientacyjna 2 000 000,00 zł.

"Otoczenie stanowi zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych, czterokondygnacyjnych. Działka o nieregularnym kształcie, teren niezabudowany, porośnięty samosiejkami, drzewami, krzewami. Nieruchomość sąsiaduje z drogą publiczną ul. Stacyjną. Działka objęta Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego , w którym oznaczono przeznaczenie nieruchomości : MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, U - zabudowa usługowa" - czytamy w opisie.

Na stronie PKP w zakładce sprzedaż możemy znaleźć dokładnie to co nas interesuje i w jakiej lokalizacji. Po kliknięciu w link "wyszukaj mieszkanie" mamy do wypełnienia następujące rubryki: województwo, cena od - do, powierzchnia, miejscowość, przeznaczenie.

Jak informuje PKP "w większości nieruchomości są własnością Skarbu Państwa, a PKP S.A. przysługuje prawo użytkowania wieczystego. To oznacza, że PKP S.A. dysponuje gruntami przez maksymalnie 99 lat, płacąc właścicielowi roczną opłatę". Przewoźnik zaznacza, że "cenę ustalają niezależni, licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi. Odzwierciedla ona aktualną wartość rynkową nieruchomości" - informuje PKP.