Wielkanoc 2023. Czy Wielki Czwartek jest dniem wolnym od pracy?

Wielki Czwartek – początek Triduum Paschalnego

Dla katolików nadchodzi najważniejszy czas w roku, w którym ma miejsce celebracja misterium paschalnego: męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Już niedługo będziemy obchodzić święta wielkanocne 2023. A od poniedziałku 3 kwietnia rozpoczyna się Wielki Tydzień. W Wielki Czwartek 6 kwietnia wierni idą do kościoła, aby uczcić ustanowienie sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii na wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne i kończy okres Wielkiego Postu. Ta Msza jest wprawdzie bardzo uroczysta i ważna, ale zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego oraz wytycznymi Episkopatu Polski wierni nie są zobowiązani do udziału we mszy św. w tym dniu.

Czy trzeba iść do szkoły w Wielki Czwartek?

Uczniowie w czasie wielkanocnym mają wolny czas na odpoczynek. Już w Wielki Czwartek 6 kwietnia zacznie się przerwa świąteczna, która potrwa do do wtorku 11 kwietnia. Do szkoły uczniowie pójdą dopiero w środę 12 kwietnia. Mogą się więc cieszyć aż sześcioma dniami wolnego od zajęć szkolnych.

Czy w Wielki Czwartek mamy wolne od pracy?

Niestety pracownicy nie mają tak dobrze. Wiadomo , że wolne od pracy będą mieli w Wielkanoc 2023, ale Wielki Czwartek, otwierający Triduum Paschalne, nie jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Jeśli tego dnia chcemy zostać w domu, musimy wykorzystać urlop. Udzielenie wolnego od pracy w tym dniu leży wyłącznie w gestii pracodawcy. Sklepy, galerie handlowe, punkty usługowe, urzędy w Wielki Czwartek 2023, będą czynne będą w regularnych godzinach.

