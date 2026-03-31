W artykule przeczytasz m.in.:

Koszyk wielkanocny 2026 – co drożeje najbardziej?

Największy szok cenowy podczas wielkanocnych zakupów to czekolada gorzka. Jej cena wzrosła o ponad 85 procent rok do roku. To efekt globalnych problemów z dostawami kakao i rosnących kosztów importu. Właśnie takie towary – importowane, niedostępne w Polsce – drożeją w tym roku wyjątkowo mocno.

„W tym roku zdecydowanie większa część podwyżek będzie związana z produktami, które w Polsce są niedostępne, które będą musiały być sprowadzone” - stwierdza dr Dorota Tokarska z Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem, KUL

Na wzrost cen importowanych towarów wpływają też rosnące koszty paliwa i zaburzenia w łańcuchach dostaw. To oznacza wyższe ceny wszystkiego, co jedzie do nas z zagranicy.

Z drugiej strony – biała kiełbasa potaniała aż o 48,7 procent. Sprzedawcy przyznają, że to produkt sezonowy. Schodzi głównie w okolicach Wielkanocy, więc sieci celowo obniżają na nią ceny, żeby przyciągnąć klientów do sklepów.

Gdzie najtaniej zrobisz wielkanocne zakupy w 2026 roku?

Według raportu ASM SFA z marca 2026 roku, średnia cena standardowego koszyka wielkanocnego wynosi około 209 złotych. Ale różnice między sieciami są znaczące:

Auchan – 184,93 zł – najtańszy koszyk wielkanocny w Polsce w 2026 roku

Dino – 201,84 zł – dobra cena, wyraźnie poniżej średniej

Makro – ceny zbliżone do Dino, dobra opcja dla kupujących hurtowo

Biedronka – 217,26 zł – powyżej średniej rynkowej

Lidl – ok. 220 zł – najdroższy koszyk spośród badanych sieci

Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem sięga 19 procent. To ponad 30 złotych. Przy świątecznych zakupach dla całej rodziny warto więc porównać ceny przed wyjściem do sklepu.

Konkretne ceny na ten weekend (29–31 marca 2026):

Biedronka: biała kiełbasa 3,99 zł / 0,5 kg, jajka 12,49 zł / 10 szt.

Lidl: majonez Kania 3,70 zł / szt. (promocja 3 szt.), masło ok. 1,99 zł.

Dino i Auchan: promocje świąteczne z rabatami nawet do 50 procent.

Koszyk wielkanocny zdrożał w tym roku o około 4,4 procent rok do roku. To mniej niż wynika z ogólnych szacunków – bo sieci aktywnie korzystają z promocji i rabatów, żeby nie straszyć klientów tuż przed świętami.

Podwyżki cen po świętach – ekonomiści ostrzegają

Eksperci są zgodni w jednej sprawie. Przed świętami sieci handlowe celowo hamują wzrosty cen. Po świętach – już nie będą miały powodu.

„Sprzedawcy będą wykorzystywać różnego rodzaju promocje. Natomiast myślę, że w większym stopniu odczujemy podwyżki cen po świętach” - ostrzega dr Dorota Tokarska

Zwykle wielkanocne podwyżki mieściły się w przedziale 3–5 procent. W tym roku szacuje się, że wzrosty zaczną się od 5 procent i mogą sięgnąć nawet 8 procent. To znacząca zmiana w porównaniu z poprzednimi latami.

Ponad 70 procent Polaków spodziewa się wyższych wydatków na świąteczne zakupy. Większość z nas już się przyzwyczaiła, że żywność drożeje. Tegoroczna Wielkanoc może jednak zaskoczyć skalą podwyżek – zwłaszcza na produkty importowane.

Co mówią sami sprzedawcy o wielkanocnych cenach?

Właściciele i pracownicy sklepów w rozmowie z Dariuszem Bromboszem, reporterem radia Eska.pl, potwierdzają ogólny trend, ale starają się minimalizować podwyżki przed świętami. Warzywa takie jak marchewka i cebula nie drożeją – tu tendencja jest wręcz zniżkowa.

Ale koszty transportu rosną. Paliwo staniało ostatnio o ponad 1,20 zł – to dla dostawców ważna ulga. Bez tego obniżki warzywa byłyby droższe.

„W ogóle warzywa od dwóch lat są dużo droższe. Teraz jeszcze jak się dokładają takie rzeczy jak paliwo, no to musi to podnieść cenę.” - mówi handlowiec w wypowiedzi dla radia Eska.pl

Sklepy małe i średnie starają się utrzymywać ceny nieco niższe niż w dużych sieciach. Nie zawsze jest to możliwe – bo ich koszty zakupu i dystrybucji też rosną. Wielu sprzedawców przyznaje wprost: ceny ustalono miesiąc wcześniej, teraz trudno je szybko zmienić.

Wielkanocny koszyk 2026 – co warto zapamiętać?

Tegoroczne święta to przede wszystkim droższe produkty importowane – kakao, czekolada, przyprawy egzotyczne. Lokalne produkty, jak jajka, nabiał czy warzywa, drożeją mniej lub wcale. Biała kiełbasa jest tańsza, bo sieci walczą o klienta.

Najtaniej wielkanocne zakupy zrobisz w Auchan. Najdrożej wyjdzie koszyk w Biedronce lub Lidlu. Różnica to nawet kilkadziesiąt złotych – co przy rodzinnych zakupach ma realne znaczenie.

I najważniejsze ostrzeżenie: największe podwyżki cen poczujemy już po świętach. Sklepy celowo wstrzymują się z podwyżkami, żeby nie zepsuć nam świętowania. Kiedy sezonu nie będzie – wrócą do rynkowych realiów.

