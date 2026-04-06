Wielkanoc kosztuje rodzinę nawet 700-900 zł, a nie tylko wydatki na jedzenie.

Ukryte koszty, takie jak energia, dekoracje czy podróże, to nawet 200-300 zł.

Marnowanie żywności i zakupy na ostatnią chwilę znacząco podnoszą świąteczny budżet.

Odkryj, jak planowanie i unikanie pułapek pozwoli Ci zaoszczędzić nawet 200 zł!

Święta droższe, niż pokazuje paragon

Wielkanoc wielu Polakom kojarzy się głównie z wydatkami na jedzenie. I słusznie – według danych GUS ceny żywności w ostatnich latach wzrosły o kilkanaście procent rok do roku, a produkty świąteczne, takie jak jajka czy masło, potrafią drożeć jeszcze szybciej.

Średni koszyk wielkanocny dla rodziny to dziś około 400–600 zł. Ale to tylko część kosztów. Do rachunku dochodzą wydatki, których nie widać na pierwszy rzut oka – i to one często decydują o końcowej kwocie.

Gotowanie kosztuje więcej, niż myślisz

Świąteczne przygotowania to intensywne korzystanie z kuchni. Według wyliczeń opartych o stawki energii z URE, pieczenie i gotowanie przez kilka dni może zwiększyć rachunek za prąd nawet o 20–40 zł, a w przypadku kuchenek gazowych o kolejne 10–20 zł.

W praktyce oznacza to, że same przygotowania do Wielkanocy mogą podnieść rachunki za energię o 30–60 zł, choć wielu Polaków zauważa to dopiero przy kolejnym rozliczeniu.

Małe wydatki, które robią dużą różnicę

Koszyczek wielkanocny to wydatek około 20–50 zł, kwiaty na stół – kolejne 30–80 zł, dekoracje i serwetki – często 20–40 zł. Pojedynczo to niewiele, ale razem robi się z tego konkretna kwota.

W praktyce takie „drobiazgi” potrafią pochłonąć 100–200 zł, czyli nawet jedną trzecią kosztu całego świątecznego jedzenia.

Święta to także koszt podróży

Wyjazd do rodziny to kolejny realny wydatek. Przy cenie paliwa ok. 6–6,5 zł za litr, przejazd 200–300 km w obie strony to koszt około 120–200 zł.

W przypadku dłuższych tras – np. 500 km – koszt paliwa rośnie do 300–400 zł. Alternatywnie bilety kolejowe dla dwóch osób to wydatek rzędu 150–300 zł.

Jedzenie się marnuje. To realna strata

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że przeciętny Polak wyrzuca rocznie ok. 60 kg żywności. W okresie świątecznym skala marnowania rośnie.

Szacuje się, że nawet 10–20 proc. zakupionej żywności trafia po świętach do kosza. Przy koszyku wartym 500 zł oznacza to stratę rzędu 50–100 zł.

Najdroższe są zakupy na ostatnią chwilę

Zakupy robione w ostatnich dniach przed świętami często oznaczają wyższe ceny. Brakuje promocji, a część produktów drożeje nawet o kilka–kilkanaście procent.

W praktyce oznacza to, że koszyk zakupowy może być droższy o 50–100 zł tylko dlatego, że został zrobiony w ostatniej chwili.

Ile naprawdę kosztuje Wielkanoc?

Po zsumowaniu wszystkich wydatków obraz jest jasny. Święta to nie tylko jedzenie za 400–600 zł, ale pełny koszt sięgający nawet:

700–900 zł dla jednej rodziny,

a w większych gospodarstwach nawet ponad 1000 zł.

To właśnie „niewidoczne” wydatki – energia, transport, dekoracje i straty jedzenia – robią największą różnicę.

Jak nie przepłacić?

Planowanie zakupów może ograniczyć wydatki nawet o 100–200 zł. Lista produktów, wcześniejsze zakupy i unikanie impulsywnych decyzji to najprostszy sposób na realne oszczędności.

Równie ważne jest ograniczenie marnowania jedzenia – to często najłatwiejszy sposób na zmniejszenie kosztów bez rezygnowania z tradycji.

Pieniądze znikają szybciej, niż myślisz

Największy problem polega na tym, że wiele wydatków jest rozproszonych. Kilkadziesiąt złotych tu, kilkanaście tam – i nagle robi się kilkaset złotych więcej, niż planowaliśmy.

W praktyce to właśnie te „drobne” koszty sprawiają, że Wielkanoc staje się jednym z najdroższych okresów w roku dla domowego budżetu.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber