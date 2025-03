Drożyzna zagląda do koszyka wielkanocnego

Święta Wielkanocne to czas, kiedy nasze koszyki wypełniają się tradycyjnymi produktami. Niestety, w tym roku wielu z nas odczuje skutki rosnących cen. Kakao, kawa, jaja – to tylko niektóre z artykułów, które zdrożały w ostatnim czasie.

Kakao w górę, kawa luksusem i problem z jajami

Ceny kakao na światowych rynkach poszybowały w górę, osiągając rekordowe poziomy. "Ceny kakao na światowych rynkach w ciągu ostatniego roku wzrosły trzykrotnie i utrzymują się na wysokim poziomie. Przyczyną tego są m.in. niekorzystne warunki pogodowe w krajach produkujących kakao, takich jak Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej". To przekłada się na wyższe ceny czekolady i innych wyrobów cukierniczych. "Do tego producenci potrafią przed świętami podnieść ceny słodyczy nawet o 186%!" – co dodatkowo obciąża budżety domowe. Nie tylko kakao drożeje. Rekordy bije również kawa, której cena zbliża się do 6000 USD za tonę. To zła wiadomość dla miłośników tego napoju, którzy będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni.

Wzrost cen jaj to kolejny problem, z którym muszą zmierzyć się konsumenci. "Wiele mówi się także o wzroście cen jaj, których wysoka cena przełoży się na ceny wielu innych produktów, do których są one wykorzystywane np. wyroby cukiernicze, makarony czy majonezy, co będzie szczególnie odczuwalne w okresie świątecznym." To oznacza, że drożeją nie tylko jajka na śniadanie, ale także wiele innych produktów, które wykorzystujemy w kuchni.

Kradzieże w sklepach – efekt drożyzny?

Rosnące ceny żywności mają również negatywny wpływ na bezpieczeństwo w sklepach. Wzrost cen czekolady i kawy zwiększa ryzyko kradzieży tych produktów. "W Nowej Zelandii odnotowano przypadek, w którym kobieta została aresztowana za kradzież 66 tabliczek czekolady ze sklepu spożywczego." Podobne sytuacje mają miejsce również w innych krajach.

Polska – czy grożą nam masowe kradzieże?

W Polsce sytuacja może nie jest tak dramatyczna jak w niektórych krajach, ale problem kradzieży sklepowych jest realny. "Menadżer jednej z sieci handlowych mówi wprost – ludzie kradną w sklepach, kiedy ceny szybko rosną, a w śród najczęściej kradzionych towarów znajduje się alkohol, kawa i słodycze." W okresie przedświątecznym, kiedy wzrasta popyt na droższe produkty, ryzyko kradzieży jest jeszcze większe.

Technologie w służbie bezpieczeństwa

Aby przeciwdziałać kradzieżom, sklepy coraz częściej sięgają po zaawansowane technologie. "Systemy monitoringu wizyjnego przestały już wystarczać. Coraz częściej wprowadza się technologie RFID, które umożliwiają precyzyjne śledzenie produktów w czasie rzeczywistym, a także systemy analityczne, które identyfikują podejrzane zachowania klientów." Dzięki temu sprzedawcy mogą skuteczniej chronić swoje towary i minimalizować straty.

Jak zabezpieczyć drożejące produkty?

Na rynku dostępne są różne rozwiązania, które pomagają w zabezpieczeniu towarów przed kradzieżą. "Dla zabezpieczenia przed kradzieżą produktów o metalizowanych opakowaniach, takich jak np. czekolada czy kawa, idealnym rozwiązaniem jest etykieta RF Metal." Z kolei do ochrony produktów świeżych przeznaczone jest rozwiązanie RFreshID, które monitoruje ich datę przydatności do spożycia.

Inwestycja w bezpieczeństwo – inwestycją w przyszłość

Inwestycja w systemy zabezpieczeń to nie tylko ochrona przed kradzieżą, ale także optymalizacja zarządzania sklepem i poprawa doświadczeń zakupowych klientów. "Rozwiązania, takie jak etykiety RF Metal, Alpha i RFreshID, stanowią skuteczne narzędzie w walce z nieuczciwymi praktykami. Dodatkowo, oferują one możliwość przeprowadzania zautomatyzowanej inwentaryzacji oraz śledzenia zapasów w czasie rzeczywistym, co pozwala na bieżące reagowanie na potrzeby konsumentów i minimalizację strat związanych z przeterminowaniem produktów" – podkreśla Robert Głażewski, Business Unit Director w Checkpoint Systems Polska.

Pieniądze to nie wszystko Artur Bartoszewicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.