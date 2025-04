Wagarujesz? Nie zdasz do następnej klasy! MEN zaostrza przepisy

Wielkanocne zakupy: Polska vs. Niemcy

"Deutsche Welle" postanowiło przyjrzeć się cenom produktów spożywczych w Polsce i Niemczech. Porównanie cen zostało przeprowadzone we wtorek, 15 kwietnia, w sklepach w Warszawie i Bonn. Wybierano produkty tej samej marki lub najtańsze dostępne w danym sklepie. Pod lupę wzięto szeroki wachlarz produktów, od podstawowych artykułów spożywczych, takich jak bułki, chleb, mleko, po bardziej świąteczne przysmaki, jak czekoladowe zające i jajka.

Wyniki porównania: co jest tańsze w Polsce?

Okazuje się, że w Polsce możemy zaoszczędzić na zakupach niektórych podstawowych produktów. Przede wszystkim, tańsze są jabłka (odpowiednio 4,99 zł i prawie 13 zł za kilogram) i pomidory (7,99 zł za kilogram w Polsce i ponad 11 zł za kilogram w Niemczech).

Ponadto, w Warszawie zapłacimy mniej za cukier (2,99 zł, w Niemczech +1 zł), makaron spaghetti (2,45 zł w Polsce i 3,39 zł w Niemczech) oraz sery: ziarnisty serek twarogowy (2,29 zł w polskim i 4,25 zł w niemieckim sklepie) i ser gouda (4,99 zł w Polsce i 5,53 zł w Niemczech).

Dodatkowo, w Polsce taniej kupimy kawę (za ok. 19 zł, a w Niemczech - za ok. 26 zł) i mielone mięso wołowe (kosztuje 35 zł za kilogram w Polsce i ok. 54 zł za kilogram w Niemczech).

Produkty droższe w Polsce: słodycze i jaja

Niestety, nie wszystkie produkty są tańsze w Polsce. Z porównania "Deutsche Welle" wynika, że za niektóre artykuły zapłacimy więcej niż w Niemczech. Dotyczy to przede wszystkim słodyczy wielkanocnych, jaj i majonezu.

- "W Polsce zapłacimy więcej niż w Niemczech m.in. za wielkanocne słodycze, jaja i majonez" – czytamy w raporcie. Za czekoladowego zająca zapłacimy w Polsce ponad 4 zł więcej, a za opakowanie czekoladowych jajek – ponad złotówkę.

Inne różnice cenowe: mleko, masło i olej

Mleko kosztuje 4,39 zł w Polsce i 4,69 zł w Niemczech. Za masło w Warszawie zapłacono 7,79 zł za 200 g, a w Bonn 8,54 zł za 250 gramów. Z kolei w Niemczech zapłacono mniej za olej słonecznikowy, jaja i majonez: produkty te były tańsze o odpowiednio 1,60 zł, 1,24 zł i 2,75 zł. Droższe w Warszawie były też banany (o 1,50 zł za kilogram), sałata lodowa (o 1,23 zł) i zielony ogórek (o prawie 40 groszy).

Pieczywo i pozostałe produkty: porównywalne ceny

Sprawdzono też ceny pieczywa: za bułkę kajzerkę w Niemczech zapłacimy 0,82 zł w Niemczech i 0,35 zł w Polsce; pełnoziarnisty chleb tostowy kupiony w Warszawie kosztował 3,19 zł, a w Bonn - 3,39 zł.

Woda mineralna, mąka i rzodkiewki miały porównywalne ceny, a wędlina z indyka była o 40 groszy tańsza w Polsce.

Wpływ zarobków i inflacji na ceny

Warto pamiętać, że na ceny produktów wpływają również zarobki i inflacja. Od stycznia minimalne godzinowe wynagrodzenie wynosi w Polsce na umowie o pracę 30,50 zł brutto, a w Niemczech – 12,82 euro, co w przeliczeniu daje prawie 55 zł. W marcu inflacja wyniosła 2,2 proc. w Niemczech i 4,9 proc. w Polsce.

