Wielki projekt Czarnka zamknięty przez Tuska. Uczniowie na tym stracą?

– NCBR rozwiązuje umowy z dwoma Wykonawcami, którzy mieli przygotować materiały multimedialne na platformę dotyczące obszaru I czyli Historii Polski oraz obszaru II czyli Historii sztuki, muzyki, literatury, teatru, sztuk plastycznych i architektury. Jednocześnie NCBR wzywa obu wykonawców do zwrotu całości przekazanych środków – podkreśla cytowany przez wirtualnemedia.pl prof. Jerzy Małachowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Być może inicjatywna byłego ministra edukacji miała jakiś sens, jednak rząd uznał inne potrzeby finansowe za bardziej pilne.

Inne projekty, które zainicjował Przemysław Czarnek, również upadają

Jestem przekonany, że pan prezydent Andrzej Duda, widząc postępy w rozwoju Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, nie pozwoli na ich likwidację – zadeklarował na początku lipca Przemysław Czarnek. Dodał, że obecna władza chce zamknąć obie instytucje „w politycznej zemście”.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się przygotowany przez resort nauki projekt ustawy o likwidacji Akademii Kopernikańskiej (AK) i Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika (SGMK). W uzasadnieniu napisano, że oba ciała dublują zadania i rozwiązania ustrojowe innych instytucji, m.in. Narodowego Centrum Nauki.

Pytany o to Przemysław Czarnek - szef resortu edukacji i nauki w rządzie PiS - odparł: "To wyjaśnienie oznaczałoby, że państwo z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kompletnie nie przeczytali ustawy o Akademii Kopernikańskiej. Jeśli oni twierdzą, że to dubluje zadania Polskiej Akademii Nauk, to kompletnie nie znają przepisów”."Z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy została uchwalona ustawa o Akademii Kopernikańskiej. (…) Cieszy się ogromnym uznaniem na całym świecie. Tego nie zauważają dzisiejsi rządzący Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i dlatego chcą w politycznej zemście jakiejś zlikwidować jednostkę naukową, która rozwija się na skalę międzynarodową, dużo większą niż inne jednostki” – ocenił.