Podwórko - królestwo wyobraźni

Po szkole nadchodził czas na podwórkowe harce. Tam, wśród kamienic i sznurów do suszenia bielizny, rozkwitała dziecięca wyobraźnia. Stare ruiny stawały się zamkami rycerskimi, piaskownice - pirackimi okrętami, a kałuże - bezkresnymi oceanami. Bawiono się w "berka", "chowanego", "złodziei i policjantów" i wymyślano własne gry, ograniczone tylko fantazją. Obowiązkowe były zabawy na trzepaku i skakanie przez gumę, choć zanim pojawiła się guma, skakano na skakance. Popularne były gry w kapsle, klasy i cymbergaja. A gdy już się zgłodniało lub mama zawołała, pędziło się na kolację i dobranockę, by uspokoić emocje, oglądając filmy animowane takie jak: „Miś Uszatek”, „Reksio”, „Bolek i Lolek”, czy „Przygody kota Filemona”.

Klucz na szyi - symbol samodzielności

Dla wielu dzieci w PRL-u klucz na szyi był symbolem samodzielności i odpowiedzialności. Oznaczał on możliwość samodzielnego powrotu do domu po szkole, zrobienia zakupów czy wyprowadzenia psa na spacer. Był to akt zaufania ze strony rodziców, ale też dowód dojrzałości i obowiązkowości młodego człowieka.

Obowiązki - mała praca w dużym domu

Dzieciństwo w PRL-u nie obywało się bez obowiązków. Często trzeba było iść do sklepu na rogu z bańką po mleko, a w późniejszych latach zajmować mamie miejsce w kolejce do rzeźnika. Pomaganie w domu, robienie zakupów, opieka nad młodszym rodzeństwem - to tylko niektóre z dziecięcych obowiązków. Choć czasem bywały uciążliwe, uczyły dyscypliny, odpowiedzialności i szacunku dla pracy.

Wielkie dramaty małych ludzi

Mimo niedoborów i szarzyzny, dzieciństwo w PRL-u miało swój niepowtarzalny klimat i urok. Był to czas beztroskiej zabawy, budowania przyjaźni i odkrywania świata. Był to również czas nauki życia w trudnych warunkach, radzenia sobie z przeciwnościami losu i doceniania prostych przyjemności.

Choć czasy się zmieniły, wielkie dramaty małych ludzi pozostają takie same. Dzieciom wciąż wydaje się, że świat się kończy przy każdej trudności, choć dla dorosłych to tylko drobiazgi. Dziś, patrząc z perspektywy lat, wiele osób z nostalgią wspomina czasy swojego dzieciństwa w PRL-u. Ważne jest, by pamiętać o tamtych czasach, zarówno o ich blasku, jak i cieniu, i przekazywać te wspomnienia kolejnym pokoleniom.

