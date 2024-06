Karta EKUZ 2024. Ile jest ważna? Jak ją wyrobić?

Niemcy przetestowali proszki do prania. Najlepszy kupisz w Polsce za grosze

Czym jest karta EKUZ?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument unijny, który daje prawo do bezpłatnego leczenia w każdym innym niż twoje państwie UE lub EFTA. EKUZ jest wystawiany dla każdej osoby oddzielnie. Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny. Wydanie dokumentu jest bezpłatne.

Co można leczyć z EKUZ?

Zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony. Masz prawo tylko do leczenia: niezbędnego i nieplanowanego, w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa, na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz).

Pamiętaj!

Świadczenia dostępne na kartę EKUZ najczęściej nie obejmują:

* kosztów akcji ratunkowych w krajach UE/EFTA. Dlatego jeśli np. uprawiasz sporty wiążące się z takim ryzykiem – koniecznie sprawdź przed wyjazdem do danego kraju zasady udzielania pomocy na kartę EKUZ oraz rozważ dodatkowe ubezpieczenie,

* kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem (jedyny wyjątek może stanowić przesłanka ekonomiczna, gdy dalsze koszty leczenia na kartę EKUZ w kraju pobytu są wyższe niż koszty transportu).

Kto może się starać o EKUZ

Uprawnione do świadczeń są:

* oso­by ubezpieczone (np. pracujące, na emeryturze),

* osoby nieubezpieczone, które jednak mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

Gdzie możesz używać EKUZ?

Karty EKUZ możesz używać w innym niż Twoje państwie UE/EFTA oraz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz na terytoriach zamorskich: francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska, portugalskich: na Azorach i Maderze, hiszpańskich: Majorce i Wyspach Kanaryjskich.

Jak uzyskać EKUZ?

Wniosek o EKUZ możesz złożyć na pięć sposobów. Wybierz jeden:

1.Osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ

2.Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

3. Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

4. Pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ

5. Pocztą elektroniczną (tylko w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ)

Jak długo jest ważny EKUZ?

20 lat jeśli: otrzymujesz emeryturę i osiągnąłeś wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn)

Do 18-go roku życia

5 lat jeśli:

* otrzymujesz emeryturę i nie ukończyłeś 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,

* nie masz 18 lat i nie masz ubezpieczenia, ale masz obywatelstwo polskie (EKUZ będzie ważna do dnia Twoich 18 urodzin)

3 lata jeśli:

* jesteś osobą zatrudnioną,

* prowadzisz działalność gospodarczą,

* otrzymujesz zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

18 miesięcy jeśli:

*otrzymujesz rentę i masz więcej niż 18 lat,

* masz ubezpieczenie jako członek rodziny i masz więcej niż 18 lat,

* masz ubezpieczenie jako student.

* jesteś uczniem, masz więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia

6 miesięcy jeśli:

* jesteś osobą zatrudnioną na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,

*wykonujesz pracę nakładczą.

* nie masz ubezpieczenia, ale masz prawo do świadczeń na podstawie szczególnych uprawnień, czyli: jesteś w ciąży lub w trakcie porodu, masz obywatelstwo polskie i mieszkasz w Polsce, jesteś w ciąży lub w trakcie porodu, masz status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkasz w Polsce, nie masz 18 lat, mieszkasz w Polsce i masz status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (EKUZ traci ważność w dniu Twoich 18 urodzin).

2 miesiące jeśli:

* jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,

* jesteś osobą ubezpieczoną nie wymienioną wcześniej lub jesteś osobą, dla której nie został spełniony obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego.

QUIZ PRL. Wakacyjne hity PRL Pytanie 1 z 15 Jaki letni hit zaczynał się słowami: W starym albumie u mego dziadka/ Jest takie zdjęcie, istny cud/ Płynący w falach, wśród mewek stadka/ Statek na parę sprzed lat stu/? Parostatek Jeszcze się tam żagiel bieli Gdzie ta keja Dalej