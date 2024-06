Nie zapomnij o tym w CV. Dzięki temu zyskasz 2000 zł wyższą pensję

Outsourcing – Polska jako uniwersalne zaplecze biznesowe dla wielu krajów świata

Wiele korporacji decyduje się na obsługę części procesów tam, gdzie jest taniej. Takie przekierowanie zadań biznesowych jest określane jako outsourcing. Na tym obszarze Polska jest ważnym graczem w skali światowej. Liczy się nie tylko angielski, również inne języki.

Można zaryzykować tezę, że języki najbogatszych krajów są najcenniejsze. Wśród nich dodatkową wartość uzyskują „mniejsze” języki. Przykładowo, holenderski jest pod tym względem cenniejszy niż niemiecki pomimo podobnego poziomu zamożności obu krajów.

- Przepisy prawa, w tym prawa pracy, nie zawierają definicji legalnej outsourcingu. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, outsourcing można zdefiniować jako przedsięwzięcie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym. Jest to jednak definicja outsourcingu w ujęciu ekonomicznym, szerszym od ujęcia prawnego. Z perspektywy prawa pracy taki outsourcing staje się prawnie relewantny dopiero w momencie, w którym wiąże się on z korzystaniem z pracowników podmiotu zewnętrznego, któremu przekazano do realizacji określone funkcje – podaje strona parp.gov.pl.

2000 plus za znajomość drugiego języka poza angielskim. Jednak nie płacą jednakowo za każdy

Serwis pulshr.pl opublikował raport firmy specjalizującej się w HR.

Raport trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy ManpowerGroup ujawnia, że języki skandynawskie oraz holenderski są najcenniejsze pod względem bonusu do wynagrodzenia zasadniczego, przy założeniu znajomości angielskiego. Niektórzy pracodawcy doliczają 2 tys. miesięcznie z tego tytułu.

Kolejny wniosek z raportu może się wydawać nieco zaskakujący – znajomość języka takiego jak czeski lub słowacki również bywa ogromnym atutem na rynku pracy.