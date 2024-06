Extra premia dla pracowników Netto! Kiedy wypłata?

Premia na wakacje dla pracowników Netto

Pracownicy Grupy Salling, do której należy m.in. sieć dyskontów Netto w Polsce mogą liczyć, że w czerwcu oprócz pensji na ich konta trafią także dodatkowe pieniądze od właścicieli firmy, Funduszu Salling. Dodatkową wypłatę otrzymają zarówno aktualnie pracującym w firmie, ale także byli pracownicy, którzy byli zatrudnieni nieprzerwanie przez cztery lata w latach 2020-2023.

Ile pieniędzy dostaną pracownicy Netto?

Łączna kwota tegorocznej premii to prawie 16 mln DKK (ok. 9,3 mln zł) zostanie przekazana pracowników z Funduszu Pamięci Kupca Ferdynanda Sallinga, który został założony w 1957 r. przez założyciela Grupy Salling, kupca Hermana Sallinga. Fundusz powstał między innymi po to, aby część środków trafiła do pracowników firmy – niezależnie od tego, czy jest zatrudniony w sieciach Netto, Føtex, Bilka, w centrali czy centrach logistycznych.

Kiedy wypłata premii dla pracowników Netto?

Ostatnia wypłata na rzecz pracowników miała miejsce w zeszłym roku, kiedy wypłacono im prawie 14 mln DKK. W przypadku pracowników Grupy Salling w Danii i Polsce premia wypłacana jest z wynagrodzeniem czerwcowym, natomiast pracownikom w Niemczech z wynagrodzeniem lipcowym.

Sieć handlowa Netto obecna jest na polskim rynku od 28 lat. Przez ten czas wypracowała pozycję jednego z największych sprzedawców detalicznych w kraju, posiadając obecnie ponad 660 sklepów i zatrudniając ponad 9 tys. osób. W sklepach sieci znaleźć można ofertę produktów spożywczych, w tym marek własnych (m.in. Sztuka Mięsa, z Zieleniaka, Premieur, Miletto), jak również asortyment non-food.

