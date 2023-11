Zmiany w sklepach Netto. Co to oznacza dla klientów?

Netto dzięki współpracy ze Signify może oszczędzać energię

Firma Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej zmodernizowała oświetlenie w 250 sklepach sieci Netto. Oprawy LED poprzedniej generacji zastąpione zostały przez energooszczędne produkty Philips Maxos Fusion LED, które przygotowano do tego, aby w przyszłości zintegrować je z systemem zarządzania oświetleniem Interact.

Wdrożenie systemu zarządzania oświetleniem Interact rozpoczęło się od pilotażu w jednym ze sklepów. Oświetlenie było już wyposażone w zasilacze i inne rozwiązania niezbędne do tego, aby wpiąć je do systemu sterowania. Proces przebiegł szybko i sprawnie. Wystarczyło doposażyć sklep w okablowanie i rozdzielnię sterowniczą typu plug&play, która została zaprogramowana zgodnie z indywidualnymi potrzebami Netto.

- W ubiegłych latach zainstalowaliśmy oświetlenie w technologii LED od Signify. Pozwoliło nam to skutecznie zredukować zużycie energii. Teraz czas na jego integrację w ramach systemu Interact, przez co wykorzystamy możliwość zarządzania scenami oświetleniowymi i dopasujemy oświetlenie do pory dnia, a poziomy natężeń do danego obszaru sklepu- powiedział Paweł Mroczek, Head of Technical Department w Netto.

Wymiana opraw LED starej generacji na nowoczesne i energooszczędne produkty Philips Maxos Fusion LED przyniosła Netto 43% oszczędności energii na potrzeby oświetlenia w zmodernizowanych obiektach. Dzięki integracji oświetlenia w systemie Interact zwiększą się one o dodatkowe 35%).

Energooszczędne oświetlenie w sieci Netto oszczędza rocznie ponad 10 tysięcy MWh energii elektrycznej. Po wdrożeniu rozwiązań systemowych oszczędność ta wyniesie 13,9 tysiąca MWh w skali roku. Modernizacja oświetlenia w sklepach Netto wraz z systemem sterowania Interact zredukowała ślad węglowy firmy o 9,8 tysięcy ton w skali roku (ekwiwalent posadzenia ponad 447 tysięcy drzew).

Dzięki temu, że rozwiązanie jest gotowe do integracji z systemem zarządzania Interact Multisite, w przyszłości będą mogli mieć do niego dostęp również serwisanci Signify. Gdy zdiagnozują usterkę oprawy lub systemu, będą mogli natychmiast wprowadzić niezbędne korekty. Połączenie jest bezpiecznie szyfrowane.

Doświadczenia zebrane podczas pilotażu pozwoliły na bardzo szybką implementację analogicznych rozwiązań w pozostałych sklepach. Ustawienia oświetlenia zostały dopasowane do powtarzalnego układu sklepów Netto. We wszystkich lokalizacjach wdrożono te same harmonogramy oraz osiem scen oświetleniowych uwzględniających różne pory dnia.

- Spodziewamy się, że systemy zarządzania oświetleniem za niedługo staną się standardem w branży retail. Przemawia za tym szereg argumentów, zaczynając od kreowania niepowtarzalnej atmosfery wewnątrz placówki, po kluczowe w tym momencie oszczędności zużycia energii oraz redukcję śladu węglowego - Mówi Agata Iwańska, Commercial Leader Retail & Hospitality CEE w Signify.

Obsługa zaawansowanego systemu Interact jest niesamowicie prosta. Został on skonfigurowany zgodnie z potrzebami Netto i działa w sposób w pełni zautomatyzowany. Do końca 2023 r. system Interact będzie działać w ponad 200 sklepach Netto, a w następnych latach system będzie również instalowany w nowych obiektach sieci.

