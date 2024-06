i Autor: Sobianek W e-sklepie PGG od 8 września obowiązują nowe, wyższe ceny węgla

Warto się pospieszyć?

Nowa promocja na węgiel. Ile kosztuje tona węgla w sklepie PGG?

"Im szybciej węgiel kupimy tym większy rabat" - zachęca spółka górnicza na swojej stronie internetowej, gdzie można pobrać specjalne kody rabatowe. "Do końca czerwca (01.06.2024 r. – 30.06.2024 r.) -150 zł/t przy zakupie co najmniej 2t, - w lipcu (01.07.2024 r. – 31.07.2024 r.) -100 zł/t przy zakupie co najmniej 2t. Akcja promocyjna potrwa do 31 lipca 2024 roku. Z każdego kodu można skorzystać tylko raz w określonym terminie." - dodaje PGG w komunikacie.