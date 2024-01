Węgiel za grosze płynie do Polski! Kto i gdzie może go kupić?

Pułapka w "mieszkaniu na start". Oni mogą nie dostać dopłat do kredytu

Importujemy coraz więcej węgla

W 2021 r. import pokrywał średnio 17 proc. krajowego zużycia węgla w Polsce, a w okresie od 2022 r. do połowy 2023 r. to było nawet 30 proc. Przez tak duży import rosną zapasy przy kopalniach .W listopadzie 2023 r. przy kopalniach było rekordowe 4,33 mln t. Ostatni raz tak duże zapasy węgla mieliśmy w sierpniu 2021 r. (4,41 mln t).

Jak wylicza Fundacja Instrat, w okresie od stycznia 2022 r. do września 2023 r. najwięcej węgla sprowadziliśmy z Kolumbii (6,7 mln t) i Republiki Południowej Afryki (5,1 mln t). Opał tym czasie importowaliśmy również z Indonezji, Australii i Kazachstanu. Od stycznia do maja 2023 r. łączny import węgla był na poziomie 10,5 mln t. A 2022 r. pod tym względem zamknął się rekordową liczbą 20,2 mln t. W przypadku węgla koksowego, najwięcej sprowadzaliśmy z Australii, Czech, Mozambiku, Kanady i USA.

Rosną zapasy węgla

W listopadzie 2023 r. przy elektrowniach było 9,02 mln t, a przy kopalniach - 4,33 mln t. W sumie jest to 13,35 mln t. Ostatni raz tak dużej zapasy czarnego złota mieliśmy w styczniu 2021 r. (13,87 mln t, z czego 7,69 mln t było przy elektrowniach, a 6,18 mln t przy kopalniach). To znacznie przekracza minimalną ilość paliwa niezbędną do zabezpieczenia gospodarki przed zakłóceniami - podaje Fundacja Instrat.

Węgiel krajowy znacznie droższy od importowanego

Na wyższą cenę polskiego węgla składa się m.in. głębokość złóż, wyzwania technologiczne i niższa efektywność wydobycia. W efekcie w portach ARA czyli na europejskim benchmarku węgla, węgiel jest za ok. 115 dol. (to ok. 460 zł). U nas obowiązują znacznie wyższa cena węgla. W listopadzie energetyka zawodowa płaciła za tonę węgla 665,87 zł, a ciepłownie - 649,16 zł.

Ceny węgla w sklepie PGG

Za workowany ekogroszek Karlik, Karolinka i Pieklorz trzeba zapłacić 1550 zł za tonę. Za ekogroszek luzem Karlik i Pieklorz wydamy 1300 zł. Za węgiel typu groszek (5–25 mm), kostka i orzech trzeba dać od 900 do 1270 zł. W ofercie jest jeszcze Grenpal Ekomiał za 937,88 zł.

