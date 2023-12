Dodatek węglowy przysługuje też w 2023 roku? Wniosek nadal można pobrać

Budżet Sejmie po poprawkach rządu. 800 plus, babciowe i podwyżki pensji

Polska to piernikowa potęga! Masowo sprzedajemy je Niemcom

Czy w 2023 roku przysługuje dodatek węglowy?

Nie ma konkretnej decyzji o tym, że dopłat do węgla nie będzie, a mimo to, na stronie ministerstwa nadal można pobrać wniosek o dodatek węglowy. We wrześniu tego roku, w rozmowie z Super Biznesem podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewniła, że perturbacji z podażą węgla jak w ubiegłym roku nie będzie.

-Mamy na składach bardzo duże zapasy. Na pewno nie zachęcamy do jakiegoś nadmiarowego zatrzymywania decyzji, czekania z zakupem - stwierdziła minister Moskwa w rozmowie z Super Biznesem (całość rozmowy w załączonym wideo).

Minister Moskwa pytana o ewentualną podwyżkę cen, z jaką mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku, stwierdziła, że "trudno prorokować, bo ceny dyktuje wolny rynek. Węgiel jest wszędzie dostępny i ceny się ustabilizowały" - mówiła minister w Karpaczu.

Jak dodała, to jest niezwykle ważne, żeby" móc mądrze gospodarować, mądrze zużywać opał na własne potrzeby. Zawsze planujemy energetykę czy ciepłownictwo w scenariuszu najgorszym, czyli zimy stulecia. Tak, też w biegłym roku planowaliśmy zakupy węgla i jego dystrybucji i na taki scenariusz się przygotowujemy".

Ceny jednak ustabilizowały się na dość wysokim poziomie, przykładowo kostka – Ziemowit (luzem) kosztuje od 1270.00 zł, Karlik ekogroszek – od 1750.00 zł, orzech – Rydułtowy - od 1200.00 zł. Z pomocą przychodzą ciepłe zimy, jednak przy wysokiej inflacji dodatek węglowy podreperowałby nie jeden budżet domowy.

Politycy jednak zajmują się tematami pobocznymi, zamiast wprowadzaniem pilnych rozwiązań dla społeczeństwa, które wynikają z trudnego otoczenia ekonomicznego. Dlatego też brak jasnych deklaracji i decyzji, ze strony polityków czy taki deputat będzie wypłacany, bo nie wiadomo, kto utworzy rząd i jakie decyzje podejmie m.in. w tej sprawie.

Na razie wniosek jest dostępny na stronie ministerstwa, ale nabór jest zakończony. Ogrzewający nieruchomości czekają na nowe postanowienia polityków.

Pieniądze to nie wszystko Adam Gomoła Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.