WIELKI QUIZ: Złoty ma 100 lat i ani grosza nie stracił! Sprawdź się w quizie o polskiej walucie!

Złoty stał się polską walutą 29 kwietnia 2024 roku, zastępując markę polską, w ramach reformy walutowej przeprowadzonej przez ministra finansów Władysława Grabskiego. Reforma ta miała na celu ustabilizowanie polskiej gospodarki po I wojnie światowej i wprowadzenie silnej, opartej na złocie waluty.

Co ciekawe pierwsze polskie złote drukowano w 1919 roku. Niższe nominały (od 1 do 50 zł) powstawały we Francji, wyższe (100, 500, 1000 i 5000 zł) drukowano w Anglii. Z powodu opóźnień w reformie walutowej, banknoty magazynowano. Gdy w końcu nadeszła reforma, okazało się, że zapotrzebowanie na złote jest znacznie większe niż pierwotnie zakładano. W związku z tym uruchomiono drukarnie (już w Polsce) i rozpoczęto dodruk banknotów. Quiz zilustrowaliśmy unikalnymi zdjęciami z reaktywowanej Mennicy Państwowej 1924-1926 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

W 2018 roku 10-złotowy banknot z 1919 r. z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki (w obiegu od 1924 r.) sprzedano za ponad 126 000 zł. Stan zachowania i rzadkość tego egzemplarza czynią go największym kolekcjonerskim rarytasem i cenną pamiątką po reformie walutowej Władysława Grabskiego. Natomiast srebrna moneta o nominale 1 zł, słynna „Kobieta z kłosami”, zwana również „Żniwiarką”, wybita w paryskiej mennicy w 1919 (w obiegu od 1924 r.) na aukcji przeprowadzonej w 2020 roku osiągnęła imponującą kwotę 23 000 złotych.

Mimo wielu zmian złoty pozostaje polską walutą narodową do dziś. Jest symbolem stabilności i siły polskiej gospodarki, a także ważnym elementem polskiej tożsamości narodowej.

Przygotujcie się na 15 pytań o różnym stopniu trudności, które z pewnością zaskoczą Was i zmuszą do głębszego zastanowienia (lub przeszukania zasobów internetu).

Czy wiecie co to szeląg, tynf i boratynka? Ile groszy ma półtorak? Kiedy po raz pierwszy wybito złotówkę? I od kiedy polską walutą jest złoty? Sprawdźcie swoją wiedzę i bawcie się dobrze!

Pamiętajcie, że nawet na te najtrudniejsze pytania można znaleźć odpowiedzi. Wystarczy odrobina chęci zgłębiania wiedzy o historii naszej waluty.

Rozpocznij quiz już teraz i przekonaj się, ile wiesz o złotym!

