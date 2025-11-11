WIELKI QUIZ: Złoty ma 101 lat i ani grosza nie stracił! Sprawdź się w quizie o polskiej walucie!

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2025-11-11 5:06

W tym roku obchodzimy 101-lecie złotego, polskiej waluty narodowej. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy quiz, w którym będziecie mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat historii, symboliki i ciekawostek związanych z naszą swojską złotówką. Gotowi? Czas! Start!

Fascynuje Cię historia Polski? QUIZY SE to idealna zabawa dla pasjonatów przeszłości! Nasz QUIZ o II Rzeczypospolitej pozwoli Ci sprawdzić, jak dobrze znasz międzywojenne realia. POLSKA dwudziestolecia to nie tylko wielkie nazwiska i daty – to przede wszystkim codzienność milionów ludzi. Sprawdź swoją wiedzę!

Złoty stał się polską walutą 29 kwietnia 2024 roku, zastępując markę polską, w ramach reformy walutowej przeprowadzonej przez ministra finansów Władysława Grabskiego. Reforma ta miała na celu ustabilizowanie polskiej gospodarki po I wojnie światowej i wprowadzenie silnej, opartej na złocie waluty.

Historia pierwszych polskich złotówek to istna przygoda logistyczna. Drukowano je od 1919 roku: mniejsze banknoty powstawały we Francji, większe w Anglii. Problem? Reforma walutowa tak się ociągała, że banknoty po prostu leżały w magazynach. A gdy w końcu nadszedł czas na wprowadzenie ich do obiegu, okazało się, że zamówiono za mało. Trzeba było błyskawicznie uruchomić polskie drukarnie i dodrukować brakujące nominały. Nasz quiz ozdobiły unikatowe zdjęcia z reaktywowanej Mennicy Państwowej (lata 1924-1926) ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Te pionierskie pieniądze dziś osiągają kosmiczne ceny. Banknot dziesięciozłotowy z 1919 roku z wizerunkiem Kościuszki (w kasach sklepowych od 1924 r.) sprzedano w 2018 roku za ponad 126 tysięcy złotych. To najcenniejsza pamiątka po reformie Grabskiego. Niewiele mniej – bo 23 tysiące złotych – zapłacono w 2020 roku za srebrną "Żniwiarką", czyli jednozłotówkę z kobietą i kłosami wybitą w Paryżu w 1919 roku.

Mimo wielu zmian złoty pozostaje polską walutą narodową do dziś. Jest symbolem stabilności i siły polskiej gospodarki, a także ważnym elementem polskiej tożsamości narodowej.

Przygotujcie się na 15 pytań o różnym stopniu trudności, które z pewnością zaskoczą Was i zmuszą do głębszego zastanowienia (lub przeszukania zasobów internetu). 

Czy wiecie co to szeląg, tynf i boratynka? Ile groszy ma półtorak? Kiedy po raz pierwszy wybito złotówkę? I od kiedy polską walutą jest złoty? Sprawdźcie swoją wiedzę i bawcie się dobrze! 

Pamiętajcie, że nawet na te najtrudniejsze pytania można znaleźć odpowiedzi. Wystarczy odrobina chęci zgłębiania wiedzy o historii naszej waluty.

Rozpocznij quiz już teraz i przekonaj się, ile wiesz o złotym!

WIELKI QUIZ: Złoty - 101 lat i ani grosza nie stracił! Sprawdź się w quizie o polskiej walucie
Pytanie 1 z 15
1. Pierwszą polską monetą był:
Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek
