Wielki zakład w Polsce upada po 76 latach. Pracę straci 166 osób

Słynny zakład w Elblągu kończy działalność

W elbląskim zakładzie należącym do GE Vernova miał miejsce ostatni odlew staliwa. Zapowiedziane jeszcze zimą zwolnienia pracowników rozpoczęły się w lipcu. Zwolnienia potrwają do końca marca 2025 roku. W ramach zamknięcia pracę ma stracić do 166 osób.W likwidowanym zakładzie po raz ostatni wytopiono staliwo. Jak pisze serwis portel.pl, w zakładzie pojawiła się nawet tablica upamiętniająca ostatni wytop staliwa w Elblągu.

Niestabilne warunki na rynku

W 2022 roku General Electric zamknął odlewnię żeliwa, teraz przeprowadza zamknięcie odlewni staliwa, która istnieje w Elblągu od 1948 roku. GE Vernova tłumaczy zamknięcie odlewni, która działała od 76 lat w Elblągu, niestabilnymi warunkami na rynku. - Biorąc pod uwagę niestabilne warunki rynkowe, z jakimi mierzy się firma GE Vernova, analizowane są różne możliwości zapewniające długotrwały zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników. Ze względu na istniejące wyzwania, opracowano projekt zamknięcia Odlewni w Elblągu i rozpoczęto proces informacyjno-konsultacyjny z przedstawicielami pracowników, zgodnie z wymogami prawnymi. Projekt nie dotyczy innych obszarów działalności firmy w Elblągu. Do czasu zakończenia wymaganych konsultacji nie zostaną podjęte żadne ostateczne decyzje – napisała firm w oświadczeniu przesłanym w lipcu WP Finanse.

Spółka, która jest częścią amerykańskiego giganta General Electric, po raz pierwszy poinformowała o planach zamknięcia odlewni staliwa w Elblągu w styczniu 2024.